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04 июня, 2020
 
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Тимошенко показала подарок от дочери коллеги

По словам лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, подарок станет изысканным дополнением к ее наряду черного цвета.

Тимошенко: став первой и единственной женщиной премьер-министром в стране.
Тимошенко: став первой и единственной женщиной премьер-министром в стране. 
Фото: Юлія Тимошенко / Facebook

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко на официальной странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой позирует в защитной маске черного цвета с вышивкой.

Политик призналась, что маска – подарок от дочери одного из ее коллег, не указав при этом имени дарительницы. 

"Кто сказал, что вынужденный дресс-код не может быть изысканным? Вот такую красоту подарила мне сегодня дочь одного из коллег", – подписала фото Тимошенко.

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной премьер-министром в стране. 

В 2010-м, 2014-м и в 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл "газовое" дело Тимошенко. 

В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии "Батькiвщина" в Верховной Раде.

В Украине на утро 4 июня зарегистрировано 25 441 случаев коронавирусной инфекции, из них 747 – со смертельным исходом. Вылечилось уже 11 042 больных.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. Новый этап ослабления запланирован на 5 июня

Теги: Юлия Тимошенко, Украина, карантин, политика, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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