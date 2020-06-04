Тимошенко показала подарок от дочери коллеги

По словам лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, подарок станет изысканным дополнением к ее наряду черного цвета.

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко на официальной странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой позирует в защитной маске черного цвета с вышивкой.

Политик призналась, что маска – подарок от дочери одного из ее коллег, не указав при этом имени дарительницы.

"Кто сказал, что вынужденный дресс-код не может быть изысканным? Вот такую красоту подарила мне сегодня дочь одного из коллег", – подписала фото Тимошенко.

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и в 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл "газовое" дело Тимошенко.

В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии "Батькiвщина" в Верховной Раде.

В Украине на утро 4 июня зарегистрировано 25 441 случаев коронавирусной инфекции, из них 747 – со смертельным исходом. Вылечилось уже 11 042 больных.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. Новый этап ослабления запланирован на 5 июня.