"Живи до 120!" Олег Ляшко показал свою маму. Видео

Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко разместил в Instagram ролик, в котором прочитал стихотворение, посвященное маме.
"Благодарю тебя за жизнь! Когда ты рядом, всегда чувствую себя маленьким мальчиком. Живи до 120!" – написал он 21 июня, в день рождения мамы..
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Дякую тобі за життя! Коли ти поряд - завжди відчуваю cебе маленьким хлопчиком. Живи до 120-ти!
Олег Ляшко родился в 1972 году в Чернигове. С 25 мая 2006 года по 29 августа 2019 года Ляшко был народным депутатом, в настоящее время политик возглавляет Радикальную партию.