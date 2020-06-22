"Живи до 120!" Олег Ляшко показал свою маму. Видео

Бывший народный депутат Украины Олег Ляшко поздравил с днем рождения свою маму.

Ляшко: Благодарю тебя за жизнь! Когда ты рядом, всегда чувствую себя маленьким мальчиком Фото: Олег Ляшко / Facebook

Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко разместил в Instagram ролик, в котором прочитал стихотворение, посвященное маме.

"Благодарю тебя за жизнь! Когда ты рядом, всегда чувствую себя маленьким мальчиком. Живи до 120!" – написал он 21 июня, в день рождения мамы..

Олег Ляшко родился в 1972 году в Чернигове. С 25 мая 2006 года по 29 августа 2019 года Ляшко был народным депутатом, в настоящее время политик возглавляет Радикальную партию.