Олег Ляшко: Кучма сажал меня за решетку, но зла я не держу

По словам лидера Радикальной партии Олега Ляшко, он не злится на второго президента Украины Леонида Кучму, так как помнит его достижения на президентском посту. Об этом политик написал, поздравляя экс-президента с 82-летием.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Facebook поздравил второго президента Украины Леонида Кучму з 82-летием.

"[Кучма] сажал меня за решетку, но зла я не держу. Потому что помню, как он защищал остров Тузла и какой при нем был экономический рост нашей страны. А еще он нашел в себе силы уйти тогда, когда надо уйти, не держался за власть любой ценой", – написал политик.

82 года Кучме исполнилось 9 августа.

Ляшко рассказывал, что в 90-х был судим за хищения. "Ничего [не похитил], но пишут, что машину. Когда в газете "Комерційні вісті" работал, на служебной "Волге" ездил: вот и пришили мне, что ее украл", – говорил он в 2014 году.