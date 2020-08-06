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"Перепутал собственные интересы с государственными". Ляшко призвал Венедиктову уволить Панова

Руководитель департамента Офиса генпрокурора Александр Панов помогает бывшему главе налоговой милиции времен президента Виктора Януковича – Андрею Головачу отсудить у государства 100 млн грн, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

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Ляшко: Помните, на вертолетах задерживали? Так вот один из тех, кого задерживали это был Головач
Ляшко: Помните, на вертолетах задерживали? Так вот один из тех, кого задерживали – это был Головач
Скриншот: Україна 24 / YouTube

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова должна уволить руководителя департамента по надзору за следствием и деятельностью ГБР Офиса генпрокурора Александра Панова, поскольку он способствует незаконной деятельности бывшего главы налоговой милиции времен президента Виктора Януковича – Андрея Головача. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"А вот кого нужно в отставку отправить, я уже сейчас генеральному прокурору могу подсказать. Там у нее есть такой руководитель департамента Панов по надзору за следствием. Этот Панов дружит с адвокатом Головача. Головач – это бывший руководитель налоговой полиции при Януковиче. Этот Головач пытается забрать у государства 100 млн грн. Помните, на вертолетах задерживали? Так вот один из тех, кого задерживали – это был Головач. Он пошел на сделку со следствием, заплатил 100 млн грн, чтобы выйти из тюрьмы. Сейчас пытаются через Печерский суд отсудить, вернуть назад эти деньги. Панов – руководитель департамента ОГП в этом ему помогает", – заявил Ляшко.

По его мнению, фактически такими действиями Панов "нарушает интересы государства и лоббирует интересы коррупционеров".

"Поэтому я обращаюсь к генеральному прокурору – увольте Панова с должности, если он перепутал собственные интересы с государственными. У меня для этого есть все доказательства, я готов их предоставить", – добавил политик.

ВИДЕО
Видео: Україна 24 / YouTube

Андрей Головач родился в Донецке. Работал заместителем начальника налоговой инспекции в Запорожской области, затем возглавлял управление налоговой милиции в Днепропетровской областиВ 2010 году был назначен первым заместителем начальника налоговой милиции. В том же году стал первым заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины – начальником налоговой милиции, занимал эту должность до 2014 года. В августе 2016 года в рамках расследования дела Януковича военная прокуратура вместе с СБУ задержала Головача и провела у него обыск

Суд согласовал арест с возможностью залога в размере 200 млн грн. Следствие установило, что через банковские счета, зарегистрированные на Головача и членов его семьи, провели в период с ноября 2013 года до дня ареста экс-налоговика 12 августа 2016-го финансовые операции на общую сумму 1 млрд 600 млн грн.

Головач пошел на сделку со следствием, дал показания против Януковича, выплатил вместе с еще одним обвиняемым, бывшим руководителем аукционного комитета Минэкономики Александром Сухомлиным, 152 млн грн в бюджет и получил условный срок. Залог он не вносил.

Сын Головача – Александр Головач – намерен через суд вернуть 130 млн грн, уплаченные в качестве возмещения ущерба государству в рамках сделки его отца со следствием по делу о незаконной выплате НДС в 2016 году. Об этом стало известно из искового заявления Головача-младшего, которое опубликовало агентство "РБК-Украина". По мнению журналистов, провести возврат средств Головачу может помочь окружение генпрокурора.

По информации агентства, одним из адвокатов Головача является Сергей Черный, экс-прокурор Генпрокуратуры (уволился в ноябре 2019 года), который ранее работал в Харьковской области вместе с Пановым следователем первого отдела следственного управления. Черный фигурирует как адвокат по делу №591/3603/19 Евгения Сергушина, наемного менеджера Головача-младшего.

Теги: Олег Ляшко, Андрей Головач, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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