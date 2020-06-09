Сын экс-налоговика Головача считает, что "случайно" заплатил 130 млн грн, и хочет их вернуть – СМИ

Агентство "РБК-Украина" утверждает, что окружение генпрокурора Ирины Венедиктовой может помочь сыну бывшего первого замглавы налоговой милиции времен Виктора Януковича Андрея Головача Александру вернуть выплаченную его отцом сумму ущерба по сделке со следствием.

Сын бывшего первого замглавы налоговой милиции времен Виктора Януковича Андрея Головача – Александр Головач – намерен через суд вернуть 130 млн грн, уплаченные в качестве возмещения ущерба государству в рамках сделки его отца со следствием по делу о незаконной выплате НДС в 2016 году. Об этом стало известно из искового заявления Головача-младшего, которое опубликовало агентство "РБК-Украина". По мнению журналистов, провести возврат средств Головачу может помочь окружение генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Авторы расследования напомнили, что о сделке Головача со следствием 15 февраля 2017 года объявил бывший тогда генпрокурором Юрий Луценко. По его словам, перед освобождением Головача из СИЗО в феврале 2016-го тот не только признал себя виновным в функционировании организованной преступной группировки во главе с Януковичем и экс-министром доходов и сборов Александром Клименко, но и "расписал схемы и действующих лиц мафиозной группировки". Генпрокурор тогда подчеркнул, что показания Головача станут доказательной базой в будущем суде над Клименко.

Однако оказалось, что сын Головача, от имени которого происходило перечисление суммы ущерба, считает такой платеж неправомерным. 22 июня 2020 года Печерский районный суд Киева проведет слушания по гражданскому делу №757/66636/19-ц по иску Головача Александра Андреевича к Государственной казначейской службе, Офису генерального прокурора и Государственной налоговой службе Украины. Кроме 130 млн грн ущерба, Головач-младший также хочет вернуть 11,7 млн грн "инфляционных".

Суть претензий сводится к тому, что сын не был стороной каких-либо сделок со следствием, в том числе и сделки от 22 декабря 2016 года. Также у него не было доверенности от отца на осуществление каких-либо действий от его имени, он не был признан виновным за нанесение какого-либо ущерба государству, и соответственно, никаких оснований вносить 130 млн грн на счет казначейства у него не было. В исковом заявлении Головач-младший пишет: "130 млн грн были уплачены мной ошибочно".

Адвокатом, который подавал иск, является Владимир Кочан, бывший судья Высшего административного суда Украины (до 2016 года). Еще в 2018 году в медиа публиковались данные о том, что Кочан, пользуясь своими судейскими связями, якобы влиял на рассмотрение дел по рейдерскому захвату Андреем Головачом и его окружением сельскохозяйственных предприятий в Черниговской области, отмечает агентство.

Через других адвокатов Головачи могут быть связаны с одним из ключевых чиновников в окружении генпрокурора Ирины Венедиктовой – и.о. начальника департамента по надзору за деятельностью ГБР Александром Пановым, пишет автор расследования.

По его информации, одним из адвокатов Головача является Сергей Черный, экс-прокурор Генпрокуратуры (уволился в ноябре 2019 года), который ранее работал в Харьковской области вместе с Пановым следователем первого отдела следственного управления. Черный фигурирует как адвокат по делу №591/3603/19 Евгения Сергушина, наемного менеджера Головача-младшего. Панов, по данным Delo.ua, в Офис генпрокурора мог попасть по протекции своего тестя – экс-топ-менеджера в компаниях беглого бизнесмена Сергея Курченко, бывшего харьковского милиционера Александра Семинога.

Андрей Головач родился в Донецке. Работал заместителем начальника налоговой инспекции в Запорожской области, затем возглавлял управление налоговой милиции в Днепропетровской области. В 2010 году был назначен первым заместителем начальника налоговой милиции. В том же году стал первым заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины – начальником налоговой милиции, занимал эту должность до 2014 года. В августе 2016 года в рамках расследования дела Януковича военная прокуратура вместе с СБУ задержала Головача и провела у него обыск.

Суд согласовал арест с возможностью залога в размере 200 млн грн. Следствие установило, что через банковские счета, зарегистрированные на Головача и членов его семьи, провели в период с ноября 2013 года до дня ареста экс-налоговика 12 августа 2016-го финансовые операции на общую сумму 1 млрд 600 млн грн.

Головач пошел на сделку со следствием, дал показания против Януковича, выплатил вместе с еще одним обвиняемым, бывшим руководителем аукционного комитета Минэкономики Александром Сухомлиным, 152 млн грн в бюджет и получил условный срок. Залог он не вносил.