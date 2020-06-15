Тимошенко заявила, что поддержит Олега Ляшко на довыборах в Раду

Партия "Батьківщина" призывает все украинские силы поддержать кандидатуру лидера Радикальной партии, экс-нардепа Олега Ляшко на довыборах в Верховную Раду в 208-м округе в Черниговской области, заявила лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Тимошенко: Мы, безусловно, не будем выдвигать своего кандидата Фото: Юлія Тимошенко / Facebook

Лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко сегодня в ходе брифинга заявила, что ее политическая сила поддерживает на выборах в Верховную Раду на 208-м округе в Черниговской области кандидатуру лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Она напомнила, что из-за гибели нардепа из группы "Довіра" Валерия Давыденко в данный момент на этом округе нет депутата.

"На 208-м округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого на этом округе уже поддерживает более 30% людей. Это Олег Ляшко", – отметила Тимошенко.

Она подчеркнула, что Черниговская область – родина политика.

"Мы, безусловно, не будем выдвигать своего кандидата, а будем призывать все украинские силы поддержать этого кандидата. Это будет правильно, и это усилит оппозиционную команду в Верховной Раде Украины", – добавила Тимошенко.

О намерении Тимошенко поддержать Ляшко издание "ГОРДОН" писало в конце мая. Собеседник издания считает, что потенциальный кандидат от правящей партии "Слуга народа", скорее всего, проиграет. "Сумарно рейтинг Ляшко и Тимошенко в этом округе больше 40%", – сказал источник.

Довыборы в одномандатном округе №208 в Черниговской области парламент должен объявить в связи с гибелью нардепа из группы "Довіра" Валерия Давыденко, избранного по округу в 2019 году.

Ляшко избирался в Раду по этому округу в 2012 году.