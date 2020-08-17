"Учит нас быть счастливыми". Ляшко показал, как играет с трехмесячным сыном. Видео

17 августа лидер Радикальной партии Олег Ляшко показал в Facebook, как играет с сыном Александром.
"Саша учится ходить. А нас учит быть счастливыми", – подписал он ролик.
На видео, которое обнародовал политик, его супруга Росита в шутливой форме учит ходить ребенка, а Ляшко – пытается его поймать.
Малыш на видео запечатлен в профиль. До этого Ляшко не показывал лицо ребенка. 8 августа он опубликовал фото с сыном, но мальчик был развернут спиной к объективу. О рождении сына Александра Ляшко сообщил 17 мая. Дата рождения малыша – 16 мая.
Официальный брак со своей гражданской женой Роситой Сайранен Ляшко зарегистрировал 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни. Супруги воспитывают дочь Владиславу.