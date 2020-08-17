"Учит нас быть счастливыми". Ляшко показал, как играет с трехмесячным сыном. Видео

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обнародовал видеоролик, на котором запечатлен вместе с трехмесячным сыном Александром и женой Роситой.

Ляшко: Саша учится ходить. А нас учит быть счастливыми Фото: Олег Ляшко / Facebook

17 августа лидер Радикальной партии Олег Ляшко показал в Facebook, как играет с сыном Александром.

"Саша учится ходить. А нас учит быть счастливыми", – подписал он ролик.

На видео, которое обнародовал политик, его супруга Росита в шутливой форме учит ходить ребенка, а Ляшко – пытается его поймать.

Малыш на видео запечатлен в профиль. До этого Ляшко не показывал лицо ребенка. 8 августа он опубликовал фото с сыном, но мальчик был развернут спиной к объективу. О рождении сына Александра Ляшко сообщил 17 мая. Дата рождения малыша – 16 мая.