"С Путиным на рыбалочке?". Ляшко показал, как отдыхает в Черниговской области

Бывший народный депутат Украины Олег Ляшко позировал с удилищем в руке.

Ляшко: Ловить рыбу – это мой дзэн Фото: Олег Ляшко / Facebook

Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко разместил в Instagram фото, сделанное во время рыбалки.

Политик запечатлен в брюках, резиновых сапогах, с голым торсом и в шляпе, держа в руках спиннинговое удилище.

"С Днем рыбака! Ловить рыбу – это мой дзэн. Лучший отдых для души. Рыбак the 80th level – это моя родная Черниговщина, "зачарована Десна", – написал он 22 июля.

Подписчики прокомментировали снимок.

"С Путиным на рыбалочке?" – спросил senor_vlad.

"Ах-ах, я подумал, что там дальше Путлер", – отметил nazar_bratello.

"Тот случай, когда смотришь и понимаешь, корова на льду смотрелась бы органичнее", – написал dedmitoss.

"А кто с ребенком сидеть будет?" – спросила katement123.

Путин, о котором написали комментаторы, – президент РФ Владимир Путин.

Олег Ляшко родился в 1972 году в Чернигове. С 25 мая 2006 года по 29 августа 2019 года Ляшко был народным депутатом, в настоящее время политик возглавляет Радикальную партию.

2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко и Росита Сайранен зарегистрировали официальный брак. Супруги воспитывают дочь Владиславу. 17 мая 2020 года политик сообщил, что у него родился сын. Он поблагодарил "за самое большое счастье на свете" свою жену и медиков роддома.