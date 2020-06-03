Ляшко назвал жену мужским именем

Бывший народный депутат Украины Олег Ляшко показал подборку фото с женой, Роситой Сайранен.

Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко сообщил в Instagram, что празднует день свадьбы с Роситой Сайранен и поделился их общими снимками.

"Ростик, с годовщиной нас! Люблю тебя!" – написал он 2 июня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ростік, з річницею нас! Люблю тебе! * Публикация от Олег Ляшко (@liashko) 2 Июн 2020 в 4:19 PDT

"То чувство, когда меня тоже зовут Ростик! Поздравляю вас, всего самого лучшего и побольше", – написал rostislavchik_666.

"Ростик" – это сокращенная форма имени Ростислав.

2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко и Сайранен зарегистрировал официальный брак. Супруги воспитывают дочь Владиславу. 17 мая 2020 года политик сообщил, что у него родился сын. Он поблагодарил "за самое большое счастье на свете" свою жену и медиков роддома.