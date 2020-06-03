Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
03 июня, 2020
 
Новости

Ляшко назвал жену мужским именем

Бывший народный депутат Украины Олег Ляшко показал подборку фото с женой, Роситой Сайранен.

Ляшко жене: Люблю тебя!
Ляшко – жене: Люблю тебя!
Фото: Олег Ляшко / Facebook

Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко сообщил в Instagram, что празднует день свадьбы с Роситой Сайранен и поделился их общими снимками.

"Ростик, с годовщиной нас! Люблю тебя!" – написал он 2 июня.

"То чувство, когда меня тоже зовут Ростик! Поздравляю вас, всего самого лучшего и побольше", – написал rostislavchik_666.

"Ростик" – это сокращенная форма имени Ростислав.

2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко и Сайранен зарегистрировал официальный брак. Супруги воспитывают дочь Владиславу. 17 мая 2020 года политик сообщил, что у него родился сын. Он поблагодарил "за самое большое счастье на свете" свою жену и медиков роддома.

Теги: Олег Ляшко, фото, Росита Ляшко, брак, Росита Сайранен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Владимир ПОПОВ
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Наталия ДВАЛИ
"Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ
"Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS