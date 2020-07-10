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10 июля, 2020
 
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"Лисой драной обзывал, зозулей московской, а теперь друзья". Ляшко и Тимошенко без масок позировали в салоне автомобиля

По словам лидера Радикальной партии Олега Ляшко, они с главой партии "Батьківщина" Юлией Тимошенко вместе отправились в командировку в Черниговскую область.

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Ляшко Тимошенко: Искренне благодарю за поддержку
Ляшко – Тимошенко: Искренне благодарю за поддержку
Фото: Татьяна Лупова / Facebook

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко разместил на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен в компании лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко. 

Политики позируют на камеру, находясь в салоне автомобиля без масок – Ляшкосидит на месте водителя, а Тимошенко заняла пассажирское место справа  от него.

"Едем с Юлей на [одномандатный избирательный] 208-й округ в моей родной Черниговщине". Искренне благодарю ее за поддержку", – подписал он снимок. 

"То дурой, то лисой драной обзывал, зозулей московской, а теперь друзья. Ха! Быстро у вас все меняется", – прокомментировали фото подписчики. 

"Где маски?" – интересуются фолловеры. 

"А более старой машины не нашлось? Почему не на той, что обычно", – иронизируют пользователи соцсети. 

Ранее Тимошенко и Ляшко были замечены на летней террасе киевского кафе. На встречу с Ляшко Тимошенко тогда пришла в костюме белого цвета, подобрав в тон к наряду туфли на высоком каблуке. Ляшко был одет в рубашку с короткими рукавами и брюки темного цвета. 

Как сообщил ранее изданию "ГОРДОН" источник, знакомый с ситуацией, на довыборах в Верховную Раду, которые должны состояться в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области в связи с гибелью нардепа из группы "Довіра" Валерия Давыденко, ВО "Батьківщина" поддержит кандидатуру лидера Радикальной партии Олега Ляшко. 

В 2016 году Ляшко требовал лишить Тимошенко гражданства Украины, обвинив ее в содействии "путинскому (президента РФ Владимира Путина. – "ГОРДОН") плану по захвату власти в Украине". 

Теги: Юлия Тимошенко, Владимир Путин, Украина, Чернигов, выборы, Олег Ляшко
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