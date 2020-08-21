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ПОЛИТИКА

Зеленский отрицает, что использует служебные поездки для агитации за "Слугу народа"

Комитет избирателей Украины заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во время поездок в Запорожье и Херсон выступал на сцене, на которой были размещены материалы с признаками агитационных.

Зеленский: Я не знаю, при чем здесь символика к мосту, который не делали
Зеленский: Я не знаю, при чем здесь символика к мосту, который не делали
Фото: Комітет виборців України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии "Радіо Свобода", что не использует служебные поездки для агитации за партию "Слуга народа".

"Я работаю на государство Украина. Я сегодня приехал, мы решили много вопросов. Я не знаю, при чем здесь символика к мосту, который не делали. Пусть Комитет [избирателей Украины] построит этот мост вместо меня. Пусть после этого Комитет спросит у бывшего президента [Петра Порошенко], которого они все очень любят, почему завод «Паллада» за 5 или 10 лет не получил ни одного контракта", – сказал Зеленский.

Комитет избирателей Украины (КИУ) в ответ на критику президента напомнил ему о полномочиях главы государства, сообщила "Радіо Свобода".

"Представители КИУ работают на украинских выборах в качестве наблюдателей, членов избирательных комиссий, тренеров по избирательному законодательству, предоставляют консультации органам государственной власти и разрабатывают просветительские материалы для избирателей. Но мосты в КИУ не строят. Строительство мостов не относится к компетенции общественных организаций точно так же, как не относится к полномочиям президента Украины", – подчеркнули в КИУ.

В КИУ заявили, что 19 августа во время рабочей поездки Зеленского в Запорожье и 20 августа во время поездки в Херсон на сцене, где выступал президент, имелись материалы с признаками агитационных, размещенные в пользу политической партии "Слуга народа". Зеленский проводил выступление на фоне баннеров с логотипом "Слуги народа" и надписью "Зе! місцеві".

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

Теги: Петр Порошенко, Запорожье, Херсон, выборы, Комитет избирателей Украины, агитация, Владимир Зеленский, местные выборы, Слуга народа, нарушение
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