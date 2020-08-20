Зеленский использует служебные поездки для агитации за "Слугу народа" – Комитет избирателей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездок в Запорожье и Херсон выступал на сцене, на которой были агитационные материалы за партию "Слуга народа", отмечают в Комитете избирателей Украины.

В КИУ считают, что Зеленский использовал служебные полномочия в политических целях Фото: Офіс Президента / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский использует служебные поездки в регионы Украины для агитации за политическую партию "Слуга народа". Об этом заявили в Комитете избирателей Украины (КИУ) в Facebook, ссылаясь на фото- и видеоматериалы, обнародованные по результатам региональных поездок президента.

В КИУ отмечают, что 19 августа во время рабочей поездки Зеленского в Запорожье и 20 августа во время поездки в Херсон на сцене, где выступал президент, имелись материалы с признаками агитационных, размещенные в пользу политической партии "Слуга народа". Зеленский проводил выступление на фоне баннеров с логотипом "Слуги народа" и надписью "Зе! местные".

Также в своих выступлениях Зеленский постоянно акцентировал внимание на словосочетании "Украина – это ты", что, по сообщению депутатов от "Слуги народа", является официальным избирательным лозунгом политической партии на местных выборах 2020 года, отмечают в КИУ.

В комитете также добавили, что участие в рабочей поездке президента в Запорожье принял министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, который во время мероприятия официально представил кандидата от политической партии "Слуги народа" на выборах запорожского городского головы.

По оценке КИУ, такие действия президента и Кабинета Министров являются проявлением использования служебных полномочий в политических целях, имеют признаки политической коррупции и злоупотребления админресурсом.

"Учитывая, что финансирование рабочих поездок президента осуществляется за бюджетные средства, такие действия можно расценивать как проявление скрытой агитации за средства налогоплательщиков. По данным Единого вебпортала использования публичных средств, в среднем один региональный перелет президента стоит около 250 тыс. грн", – добавили в КИУ.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

Волеизъявление обойдется госбюджету в 2,25 млрд грн.