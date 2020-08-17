В Минздраве Украины объяснили, в каком случае местные выборы могут перенести

Украина ориентируется на Польшу, которой пришлось переносить президентские выборы из-за пандемии COVID-19, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября Фото: depositphotos.com

В Украине могут перенести местные выборы, если половина территории страны окажется в "красной" зоне карантина. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в воскресенье, 16 августа, в эфире "Украина 24".

"Если 50% территории будет в "красной" зоне, то это послужит основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", – заявил чиновник.

Ляшко добавил, что Киев ориентируется в этом вопросе на Польшу, которой пришлось переносить президентские выборы из-за пандемии COVID-19.

"Их четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемических норм не влияет на увеличение случаев коронавируса", – подчеркнул главный санврач.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 17 августа общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 92 820. Количество умерших от COVID-19 – 2089 человек, выздоровело 48 164 пациента.