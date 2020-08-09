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ЦИК определил перечень общин Донецкой и Луганской областей, где невозможно провести местные выборы

Местные выборы невозможно провести в 10 общинах Донецкой области и восьми – Луганской, сообщили в Центризбиркоме Украины.

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Местные выборы в Украине пройдут 25 октября
Местные выборы в Украине пройдут 25 октября
Фото: depositphotos.com

Центральная избирательная комиссия Украины определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы. Об этом 8 августа сообщили на сайте ЦИК.

"Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, комиссия пришла к выводу, что выборы депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей провести невозможно", – говорится в сообщении.

В перечень таких территорий входят 10 общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Также в ЦИК отметили невозможность организации выборов на территории Новоайдарской поселковой общины Счастьенского района Луганской области на избирательных участках №440265, 440266, 440271, 440272, 440277.

8 августа ЦИК Украины назначил на 25 октября первые местные выборы.

Волеизъявление обойдется госбюджету в 2,25 млрд грн.

Теги: Украина, выборы, Луганская область, ЦИК, Донецкая область
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