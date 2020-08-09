ЦИК определил перечень общин Донецкой и Луганской областей, где невозможно провести местные выборы

Центральная избирательная комиссия Украины определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы. Об этом 8 августа сообщили на сайте ЦИК.
"Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, комиссия пришла к выводу, что выборы депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей провести невозможно", – говорится в сообщении.
В перечень таких территорий входят 10 общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
Также в ЦИК отметили невозможность организации выборов на территории Новоайдарской поселковой общины Счастьенского района Луганской области на избирательных участках №440265, 440266, 440271, 440272, 440277.
8 августа ЦИК Украины назначил на 25 октября первые местные выборы.
Волеизъявление обойдется госбюджету в 2,25 млрд грн.