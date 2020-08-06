В партии "Голос" заявили, что у них есть три варианта, кого выдвинуть на выборы мэра Киева

Решение, кого из трех претендентов "Голос" отправит на выборы мэра Киева, зависит от ряда факторов, среди которых имидж партии и стоимость кампании, отметила глава партии Кира Рудик.

Партия "Голос" рассматривает трех претендентов на участие в выборах мэра Киева осенью 2020 года. Об этом народный депутат от "Голоса", глава партии Кира Рудик заявила "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 6 августа.

На просьбу журналиста назвать фамилии нардеп ответила отрицательно.

"Не назову, ведь это внутренняя история, она же еще кипит", – отметила Рудик.

По ее словам, окончательное решение, кого выдвигать в мэры, зависит от ряда моментов.

"Мы говорим много о том, что будет лучше. Есть социология, есть фактор узнаваемости. Есть еще имидж партии и есть еще деньги, которые надо потратить на кампанию. От этого будет зависеть", – объяснила глава "Голоса".

Рудик согласилась, что "на медийного человека нужно меньше финансов, но должен быть какой-то концепт идущего, каким образом будет все работать и так далее".

В июле Рудик утверждала, что у "Голоса" две кандидатуры на участие в выборах мэра Киева.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября. Волеизъявление обойдется госбюджету в 2,25 млрд грн.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в конце июля, за Кличко на мэрских выборах готовы проголосовать 41,7% киевлян, которые определились и намерены принять участие в голосовании. Более 3% набрали бы телеведущий Сергей Притула (11,6%), нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук (9,4%), бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский (9,0%), нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко (5,4%), экс-глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов (4,5%), нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович (3,5%), экс-мэр Киева Александр Омельченко (3,3%).