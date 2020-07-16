"Думаю, это неправильно". Арахамия прокомментировал возможное участие Виктора Ляшко в выборах мэра Киева

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не участвует в праймериз партии "Слуга народа" по выбору кандидата в мэры Киева, заявил глава парламентской фракции политической силы Давид Арахамия.

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия считает неправильным, если главный санитарный врач – замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время карантина бросит медицину и займется политикой.

"Мне кажется, что во время карантина нельзя врачебное дело бросать и идти в политику. Это неправильно... Даже если человек хочет, он должен уволиться с той должности, где работает, а потом идти в политику", – цитирует Арахамию "Интерфакс-Украина".

По его словам, Ляшко не участвует в праймериз "Слуги народа", который сегодня будет проводить фракция.

Он отметил, что решение о кандидате от партии будет приниматься с учетом трех компонентов: "Один голос будет иметь фракция, один – президент [Владимир Зеленский] и один – соцопрос".

О том, что сегодня фракции "Слуги народа" проведет праймериз по отбору кандидата в мэры Киева, сообщала нардеп от этой политической силы Евгения Кравчук.

В конце июня нардеп от "Слуги народа" Александр Качура говорил, что кандидат в мэры от "Слуги народа" будет определен через несколько недель президентом Украины Владимиром Зеленским, а кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании. По его словам, в праймериз участвовали четыре нардепа: сам Качура, Александр Дубинский, Ирина Верещук и Николай Тищенко. 15 июля об участии в праймериз заявил нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

Источник "Интерфакс-Украина" заявлял, что наиболее вероятным кандидатом от "Слуги народа" считается Верещук.

Ляшко ранее говорил, что готов поучаствовать в выборах, но только если его поддержит президент Владимир Зеленский.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.