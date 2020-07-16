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ПОЛИТИКА

"Слуга народа" сегодня проведет праймериз для выбора кандидата на пост мэра Киева – нардеп

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что будет поддерживать кандидатуру коллеги по фракции Ирины Верещук в ходе праймериз по определению кандидата от партии на выборах мэра Киева.

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Кравчук намерена поддержать Верещук
Кравчук намерена поддержать Верещук
Фото: censor.net.ua

Фракция "Слуга народа" на заседании 16 июля проведет праймериз по выбору кандидата для участия в выборах мэра Киева. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Праймериз именно для членов фракции, членов партии, для тех, кто объявлял [об участии в праймериз] официально. Сейчас их – пять депутатов", – отметила нардеп.

Кравчук заявила, что намерена поддержать кандидатуру Ирины Верещук, поскольку считает, что "женщины должны идти в политику".

"Я считаю, что она сможет собрать команду, в том числе и женщин больше подтянуть в Киевсовет. И мне кажется, что она может быть очень неудобным оппонентом для [действующего мэра Киева Виталия] Кличко", – считает депутат.

В сегодняшнем заседании фракции, как ожидается, примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

В конце июня нардеп от "Слуги народа" Александр Качура говорил, что кандидат в мэры от "Слуги народа" будет определен через несколько недель президентом Украины Владимиром Зеленским, а кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании. По его словам, в праймериз участвовали четыре нардепа: сам Качура, Александр Дубинский, Ирина Верещук и Николай Тищенко. 15 июля об участии в праймериз заявил нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин. Источник "Интерфакс-Украина" заявлял, что наиболее вероятный кандидат – Верещук.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Украина, выборы, Ирина Верещук, местные выборы, Александр Дубинский, Николай Тищенко, Слуга народа, Евгения Кравчук, Дмитрий Гурин, Александр Качура
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