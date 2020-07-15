ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Еще один нардеп от "Слуги народа" собрался в мэры Киева

Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин заявил, что будет участвовать во внутрипартийных праймериз за выдвижение кандидатом в мэры Киева.

Гурин собирается побороться за право участия в местных выборах
Гурин собирается побороться за право участия в местных выборах
Фото: Alexandr Senko / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин 15 июля объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом на пост киевского городского головы от партии "Слуга народа". Об этом он написал в Facebook.

"У меня хорошая новость – я иду на праймериз мэра столицы, потому что хочу изменить Киев и потому что меня не устраивают все другие варианты без вариантов. Я люблю Киев, много лет занимаюсь развитием городов и территорий и хочу, чтобы от "Слуги народа" баллотировался реальный кандидат, а не удобный спарринг-партнер. Каждый день я сталкиваюсь с некомпетентностью. Я хочу изменить это и знаю, что Киеву нужен мэр, который будет понимать, что такое город и чего хотят горожане", – заявил Гурин.

В случае избрания городским головой нардеп пообещал "отдать бюджеты в районы, запустить полноценное самоуправление и электронные системы в городе, перезапустить систему транспорта и сделать демонополизацию, включить жителей на всех уровнях планирования территории и построить новую экологическую стратегию".

https://www.facebook.com/mitya.gurin/posts/3621126824583726

38-летний Гурин – уроженец Хмельницкого. До избрания в Верховную Раду занимался бизнесом в сфере общественных коммуникаций и развития территорий.

Он стал пятым нардепом из фракции "Слуга народа", который участвует в праймериз. До этого сообщалось, что в праймериз участвуют Ирина Верещук, Александр Дубинский, Николай Тищенко и Александр Качура. По данным СМИ, участие в выборах от "Слуги народа" может принять и главный санитарный врач – замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

В конце июня Качура говорил, что кандидат в мэры от "Слуги народа" будет определен через несколько недель президентом Украины Владимиром Зеленским, а кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Теги: Киев, Виталий Кличко, выборы, Ирина Верещук, местные выборы, Александр Дубинский, Николай Тищенко, Слуга народа, Дмитрий Гурин, Александр Качура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Criss Cross. Вышел клип The Rolling Stones на песню 1973 года. Видео
  Criss Cross. Вышел клип The Rolling Stones на песню 1973 года. Видео
"Просто счастлив". Томас Андерс обнародовал фото с женой спустя 20 лет после свадьбы
"Просто счастлив". Томас Андерс обнародовал фото с женой спустя 20 лет после свадьбы
"Могут шутить мне пох.". Собчак рассказала, как отреагирует на шутку о трагической гибели своих мамы, сына и мужа
"Могут шутить – мне пох.". Собчак рассказала, как отреагирует на шутку о трагической гибели своих мамы, сына и мужа
57-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась обнаженной
57-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась обнаженной
"Если я так накрашусь, то Баба Яга воскреснет". В Instagram обсуждают яркий макияж певицы Tarabarova
"Если я так накрашусь, то Баба Яга воскреснет". В Instagram обсуждают яркий макияж певицы Tarabarova
"Слишком молодая для седых волос". Старшая дочь Уиллиса поседела в 31 год
"Слишком молодая для седых волос". Старшая дочь Уиллиса поседела в 31 год
"Музыка – это единственная сила, которая нас объединяет". Maruv призвала слушать ее на российской музыкальной платформе
"Музыка – это единственная сила, которая нас объединяет". Maruv призвала слушать ее на российской музыкальной платформе
"Двойняшки". 53-летняя Хайек поблагодарила мать за хорошую наследственность. Фото
"Двойняшки". 53-летняя Хайек поблагодарила мать за хорошую наследственность. Фото
Пресс-атташе посольства США в Украине Кастилло спел украинскую песню по случаю завершения срока пребывания в должности
Пресс-атташе посольства США в Украине Кастилло спел украинскую песню по случаю завершения срока пребывания в должности
50 млн треков и 4 млрд плейлистов. Музыкальный сервис Spotify стал доступен в Украине
50 млн треков и 4 млрд плейлистов. Музыкальный сервис Spotify стал доступен в Украине
"С Путиным на рыбалочке?". Ляшко показал, как отдыхает в Черниговской области
"С Путиным на рыбалочке?". Ляшко показал, как отдыхает в Черниговской области
"Легких родов", "Пусть ваша Тополька родится здоровенькая". Alyosha сообщила, что скоро родит
"Легких родов", "Пусть ваша Тополька родится здоровенькая". Alyosha сообщила, что скоро родит
"Фото заряжены на начало отпуска для всех!". Джамала показала архивные снимки
"Фото заряжены на начало отпуска для всех!". Джамала показала архивные снимки
  Isolation. Барабанщик Queen Тейлор выпустил клип на трек о самоизоляции. Видео
  Isolation. Барабанщик Queen Тейлор выпустил клип на трек о самоизоляции. Видео
Этикет с Фреймут. Телеведущая рассказала, что делать с постелью в гостях
Этикет с Фреймут. Телеведущая рассказала, что делать с постелью в гостях
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
16 лет вместе. Шевченко поздравил жену с годовщиной свадьбы
16 лет вместе. Шевченко поздравил жену с годовщиной свадьбы
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото с младенцем на руках
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото с младенцем на руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS