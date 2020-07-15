Еще один нардеп от "Слуги народа" собрался в мэры Киева

Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин заявил, что будет участвовать во внутрипартийных праймериз за выдвижение кандидатом в мэры Киева.

Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин 15 июля объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом на пост киевского городского головы от партии "Слуга народа". Об этом он написал в Facebook.

"У меня хорошая новость – я иду на праймериз мэра столицы, потому что хочу изменить Киев и потому что меня не устраивают все другие варианты без вариантов. Я люблю Киев, много лет занимаюсь развитием городов и территорий и хочу, чтобы от "Слуги народа" баллотировался реальный кандидат, а не удобный спарринг-партнер. Каждый день я сталкиваюсь с некомпетентностью. Я хочу изменить это и знаю, что Киеву нужен мэр, который будет понимать, что такое город и чего хотят горожане", – заявил Гурин.

В случае избрания городским головой нардеп пообещал "отдать бюджеты в районы, запустить полноценное самоуправление и электронные системы в городе, перезапустить систему транспорта и сделать демонополизацию, включить жителей на всех уровнях планирования территории и построить новую экологическую стратегию".

38-летний Гурин – уроженец Хмельницкого. До избрания в Верховную Раду занимался бизнесом в сфере общественных коммуникаций и развития территорий.

Он стал пятым нардепом из фракции "Слуга народа", который участвует в праймериз. До этого сообщалось, что в праймериз участвуют Ирина Верещук, Александр Дубинский, Николай Тищенко и Александр Качура. По данным СМИ, участие в выборах от "Слуги народа" может принять и главный санитарный врач – замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

В конце июня Качура говорил, что кандидат в мэры от "Слуги народа" будет определен через несколько недель президентом Украины Владимиром Зеленским, а кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.