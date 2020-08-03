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ПОЛИТИКА

Опрос зафиксировал рост рейтинга Кличко и разрыв в 3,5 раза с ближайшим преследователем

При условии выхода во второй тур действующего мэра Киева Виталия Кличко и других потенциальных кандидатов, Кличко одержал бы победу, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

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Согласно приведенным данным, рейтинг Кличко вырос почти 1,5 раза за пять месяцев
Согласно приведенным данным, рейтинг Кличко вырос почти 1,5 раза за пять месяцев
Фото: Кличко - мер / Facebook

Киевский городской голова Виталий Кличко лидирует в опросе Социологической группы "Рейтинг" – на мэрских выборах за него готовы проголосовать 41,7% киевлян, которые определились и намерены принять участие в голосовании. Исследование проведено 26–27 июля, результаты опубликованы на сайте компании сегодня.

Согласно приведенным данным, рейтинг Кличко вырос почти в полтора раза за пять месяцев: в феврале он был менее 30%, в апреле – мае – менее 40%.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Также Кличко продолжает опережать конкурентов: разрыв с ближайшим преследователем – более 3,5 раза.

Телеведущего Сергея Притулу поддержали бы 11,6% вопросов, нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук – 9,4%, бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского – 9,0%, нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко – 5,4%, экс-главу КГГА Александр Попова – 4,5%, нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича – 3,5%, экс-мэра Киева Александр Омельченко – 3,3%, члена партии "Свобода" Андрея Ильенко – 2,6%, главу киевской организации ВО "Батьківщина" Виталия Нестора – 2,1%. Не определились с выбором около 8,5% опрошенных.

Социологи сообщают, что при условии выхода во второй тур Кличко и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу.

"В паре с Верещук с результатом – 64% против 22%, в паре с Гончаренко – 68% против 13%, с Пальчевским – 67% против 20%, с Притулой – 63% против 21%", – отмечают исследователи.

Партия Кличко УДАР также входит в группу лидеров.

"Лидерами электорального рейтинга политических сил на выборах в горсовет являются партии "Европейская солидарность", за которую бы отдали голоса 19,8% тех, кто определился и намерен голосовать, партия "Слуга народа" с результатом 19,3% и партия УДАР – 17,1%", – пишет "Рейтинг".

С августа прошлого года рейтинги партий "Европейская солидарность" и УДАР имеют положительную динамику, "Слуга народа" – стабильно отрицательную, сказано в отчете.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Аудитория исследования – жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

Теги: Киев, Виталий Кличко, УДАР, Андрей Ильенко, рейтинг, Александр Попов, ВО Батьківщина, Вадим Рабинович, соцопрос, Алексей Гончаренко, Киевсовет, Александр Омельченко, Ирина Верещук, местные выборы, Сергей Притула, Слуга народа, Андрей Пальчевский, Виталий Нестор, Европейская солидарность, ОПЗЖ
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