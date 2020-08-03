Опрос зафиксировал рост рейтинга Кличко и разрыв в 3,5 раза с ближайшим преследователем

При условии выхода во второй тур действующего мэра Киева Виталия Кличко и других потенциальных кандидатов, Кличко одержал бы победу, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно приведенным данным, рейтинг Кличко вырос почти 1,5 раза за пять месяцев Фото: Кличко - мер / Facebook

Киевский городской голова Виталий Кличко лидирует в опросе Социологической группы "Рейтинг" – на мэрских выборах за него готовы проголосовать 41,7% киевлян, которые определились и намерены принять участие в голосовании. Исследование проведено 26–27 июля, результаты опубликованы на сайте компании сегодня.

Согласно приведенным данным, рейтинг Кличко вырос почти в полтора раза за пять месяцев: в феврале он был менее 30%, в апреле – мае – менее 40%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Также Кличко продолжает опережать конкурентов: разрыв с ближайшим преследователем – более 3,5 раза.

Телеведущего Сергея Притулу поддержали бы 11,6% вопросов, нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук – 9,4%, бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского – 9,0%, нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко – 5,4%, экс-главу КГГА Александр Попова – 4,5%, нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича – 3,5%, экс-мэра Киева Александр Омельченко – 3,3%, члена партии "Свобода" Андрея Ильенко – 2,6%, главу киевской организации ВО "Батьківщина" Виталия Нестора – 2,1%. Не определились с выбором около 8,5% опрошенных.

Социологи сообщают, что при условии выхода во второй тур Кличко и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу.

"В паре с Верещук с результатом – 64% против 22%, в паре с Гончаренко – 68% против 13%, с Пальчевским – 67% против 20%, с Притулой – 63% против 21%", – отмечают исследователи.

Партия Кличко УДАР также входит в группу лидеров.

"Лидерами электорального рейтинга политических сил на выборах в горсовет являются партии "Европейская солидарность", за которую бы отдали голоса 19,8% тех, кто определился и намерен голосовать, партия "Слуга народа" с результатом 19,3% и партия УДАР – 17,1%", – пишет "Рейтинг".

С августа прошлого года рейтинги партий "Европейская солидарность" и УДАР имеют положительную динамику, "Слуга народа" – стабильно отрицательную, сказано в отчете.

Инфографика: ratinggroup.ua

Аудитория исследования – жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.