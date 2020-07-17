"Лучший выбор, хоть и без шансов". В соцсетях обсуждают выдвижение Верещук на пост мэра Киева от "Слуги народа"

Фракция "Слуги народа" 16 июля выбрала нардепа, бывшего мэра Равы-Русской Ирину Верещук кандидатом от партии на предстоящих выборах мэра Киева.

Верещук и Кличко поборются за пояс мэра Киева Фото: НАШ / Facebook

На заседании парламентской фракции "Слуги народа" 16 июля определили кандидата от партии на выборах мэра Киева, которые состоятся в конце октября 2020 года. Партию будет представлять бывший мэр Равы-Русской (Львовская область), действующий нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после заседания фракции заявил, что Верещук получила три из трех баллов и выиграла внутрипартийные праймериз (по одному баллу кандидаты получали за поддержку фракции, поддержку главы государства и поддержку избирателей).

Президент України Володимир Зеленський підтримав висування народного депутата Ірини Верещук для участі у виборах Київського міського голови від партії «Слуга Народу».



Подробиці: https://t.co/kOd1LHz1KU pic.twitter.com/yb7GG6oKcE — Офіс Президента (@APUkraine) July 16, 2020

Кличко сьодня буде пити за здоров‘я Верещук * — Oleh Yermokhin (@OlehYermokhin) July 16, 2020