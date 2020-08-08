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Центризбирком назначил первые местные выборы в 24 областях Украины

Депутатов и руководителей сельских, поселковых и городских советов территориальных общин Украины впервые изберут в ходе 1441 голосования, которые назначил Центризбирком на 25 октября.

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Центризбирком провел заседание 8 августа
Центризбирком провел заседание 8 августа
Фото: Роман Безсмертний / Facebook

8 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины назначила на 25 октября первые местные выборы. Об этом проинформировал сайт ведомства.

"Комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020 года, 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины", – говорится в сообщении.

Решение принято в соответствии с постановлением Верховной Рады от 17 июля "Об образовании и ликвидации районов" и с учетом информации Министерства развития общин и территорий Украины о перечне местных советов, предоставленной письмом от 6 августа.

В ЦИК пообещали предоставить полный перечень впервые назначенных выборов.

17 июля Верховная Рада Украины в три раза сократила количество районов – с 490 до 136 (реформа в том числе касается оккупированных Россией территорий – Крыма и части Донбасса). Например, в Винницкой области вместо существующих сейчас 27 районов создадут шесть (Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский и Хмельницкий), а в Хмельницкой вместо 20 – три (Каменец-Подольский, Хмельницкий и Шепетовский). Полный список районов читайте тут.

В Министерстве развития общин и территорий объяснили, что одна из причин, по которой деление на районы решили изменить, – "огромные диспропорции в параметрах существующих районов, что не соответствует современным требованиям для организации эффективной местной власти".

Так, самый маленький по количеству жителей район Украины – Полесский (Киевская область). В нем, по данным на 1 января 2019 года, жило 5622 человека. В самом крупном районе Украины – Харьковском – в 30 раз больше жителей (182 100). После реформы на каждый район будет приходиться минимально ≈150 тыс. человек.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

Волеизъявление обойдется госбюджету в 2,25 млрд грн.

Теги: выборы, ЦИК, депутаты, местные выборы, голосование
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