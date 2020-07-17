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Рада вместо 490 создала в Украине 136 районов. Полный список

После реформы административно-территориального устройства больше всего районов – 10 – будет в Крыму, меньше всего – по три – в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. "ГОРДОН" публикует полный список районов, которые сегодня создала Верховная Рада.

Рада сегодня в три раза сократила количество районов в Украине
Рада сегодня в три раза сократила количество районов в Украине
Фото: depositphotos.com

На заседании 17 июля Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления №3650, которым ликвидировала 490 районов в Украине и создала вместо них 136, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Реформа административно-территориального устройства касается всей территории Украины, в том числе оккупированных Россией Крыма и части Донбасса.

Постановление поддержало 238 депутатов, в основном – из "Слуги народа". "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос" раскритиковали документ и не дали за него ни одного голоса. "Батьківщина" пообещала обратиться в Конституционный Суд

Издание "ГОРДОН" публикует полный список районов, которые должны появиться в Украине после реформы:

  • Автономная Республика Крым – 10 районов: Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский,  Феодосийский и Ялтинский;
  • Винницкая область – шесть районов: Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский и Хмельницкий;
  • Волынская область  четыре района: Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковельский и Луцкий;
  • Днепропетровская область  семь районов: Днепровский, Каменский, Криворожский, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский и Синельниковский;
  • Донецкая область – восемь районов: Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Краматорский, Мариупольский и Покровский;
  • Житомирская область – четыре района: Бердичевский, Житомирский, Коростенский и Новоград-Волынский;
  • Закарпатская область – шесть районов: Береговский, Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский и Хустский;
  • Запорожская область – пять районов: Бердянский, Васильевский, Запорожский, Мелитопольский и Пологовский;
  • Ивано-Франковская область – шесть районов: Верховинский, Ивано-Франковский, Калушский, Коломыйский, Косовский и Надворнянский;
  • Киевская область – семь районов: Белоцерковский, Бориспольский, Бучанский, Вышгородский, Обуховский, Переяславский и Фастовский;
  • Кировоградская область – четыре района: Голованевский, Кропивницкий, Новоукраинский и Александрийский;
  • Луганская область  восемь районов: Алчевский, Должанский, Луганский, Ровеньковский, Сватовский, Северодонецкий, Старобельский и Счастьенский (с административным  центром в Новоайдаре);
  • Львовская область – семь районов: Дрогобычский, Золочевский, Львовский, Самборский, Стрыйский, Червоноградский и Яворовский;
  • Николаевская область  четыре района: Баштанский, Вознесенский, Николаевский и Первомайский;
  • Одесская область – семь районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский и Раздельнянский;
  • Полтавская область – четыре района: Кременчугский, Лубенский, Миргородский и Полтавский;
  • Ровенская область – четыре района: Варашский, Дубенский, Ровенский и Сарненский;
  • Сумская область – пять районов: Конотопский, Ахтырский, Роменский, Сумской и Шосткинский;
  • Тернопольская область – три района: Кременецкий, Тернопольский и Чертковский;
  • Харьковская область – семь районов: Богодуховский, Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовской, Харьковский и Чугуевский;
  • Херсонская область  пять районов: Бериславский, Генический, Каховский, Скадовский и Херсонский;
  • Хмельницкая область – три района: Каменец-Подольский, Хмельницкий и Шепетовский;
  • Черкасская область  четыре района: Звенигородский, Золотоношский, Уманский и Черкасский;
  • Черновицкая область – три района: Сторожинецкий, Хотинский и Черновицкий;
  • Черниговская область – пять районов: Корюковский, Нежинский, Новгород-Северский, Прилуцкий и Черниговский.

В Министерстве развития общин и территорий объяснили, что одна из причин, по которой деление на районы решили изменить, – "огромные диспропорции в параметрах существующих районов, что не соответствует современным требованиям для организации эффективной местной власти".

Так, самый маленький по количеству жителей район Украины – Полесский (Киевская область). В нем, по данным на 1 января 2019 года, жили 5622 человека. В самом крупном районе Украины – Харьковском – в 30 раз больше жителей (182 100). После реформы на каждый район будет приходиться минимально ≈150 тыс. человек.

Теги: Верховная Рада, Крым, Ровенская область, Луганская область, Донецкая область, Винницкая область, Волынская область, Сумская область, Донбасс, Херсонская область, Киевская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, децентрализация, Львовская область, Ивано-Франковская область, Житомирская область, Николаевская область, Одесская область, Полтавская область, Хмельницкая область, Черновицкая область, Черниговская область, Черкасская область, Тернопольская область, Кировоградская область, Закарпатская область
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