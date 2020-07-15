Комитет ВР внес изменения в законопроект про образование новых районов

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин сообщил, что профильный комитет рассмотрел и внес изменения в проект постановления о сокращении количества районов в Украине.

Комитет Верховной Рады Украины 15 июля внес изменения в постановление №3650 о создании и ликвидации районов. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин на своей странице в Facebook.

"Комитет завершил внеочередное и последнее заседание по постановления о создании и ликвидации районов", – заявил Безгин.

По словам депутата поддержаны следующие изменения:

В Винницкой области образуется шестой район с центром в Жмеринке.

В Запорожской области Черниговскую общину отнесут к Бердянскому району.

В Ивано-Франковской области создан новый Верховинский район, а Борогодчаны отнесены к Франковскому району.

В Киевской области образовано дополнительный Вышгородский район.

В Одесской области Доброславську общину отнесли к Одесскому району.

В Харьковской области Нововодолажская община отнесена к Харьковскому району.

В Херсонской области образовано два дополнительные района.

В Хмельницкой области количество районов сокращено до трьох.

Корсунь-Шевченковскую общину отнесли к Черкасскому району.

Проект постановления о сокращении количества районов Кабмин утвердил в июне и в том же месяце подал его на рассмотрение парламента. Документ предусматривает создание в Украине 129 районов вместо существующих 490. 17 районов из 129 будут находиться на оккупированной территории Крыма и Донбасса. Например, вместо 20 районов в Хмельницкой области предлагают создать пять районов, а в Житомирской вместо 23 – четыре. С критикой проекта выступили оппозиционные фракции, в том числе "Европейская солидарность" и "Батьківщина". Проект постановления был в повестке дня на сегодня, но заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил депутатам снять документ с рассмотрения.

В Министерстве развития общин и территорий объснили, что одна из причин, по которой деление на районы решили изменить, – "огромные диспропорции в параметрах существующих районов, что не соответствуют современным требованиям для организации эффективной местной власти".

Так, самый маленький по количеству жителей район Украины – Полесский (Киевская область). В нем, по данным на 1 января 2019 года, жили 5622 человека. В самом крупном районе Украины – Харьковском – в 30 раз больше жителей (182 100). После реформы на каждый район будет приходиться минимально ≈150 тыс. человек.