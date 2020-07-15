Комитет ВР внес изменения в законопроект про образование новых районов

Комитет Верховной Рады Украины 15 июля внес изменения в постановление №3650 о создании и ликвидации районов. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин на своей странице в Facebook.
"Комитет завершил внеочередное и последнее заседание по постановления о создании и ликвидации районов", – заявил Безгин.
По словам депутата поддержаны следующие изменения:
Проект постановления о сокращении количества районов Кабмин утвердил в июне и в том же месяце подал его на рассмотрение парламента. Документ предусматривает создание в Украине 129 районов вместо существующих 490. 17 районов из 129 будут находиться на оккупированной территории Крыма и Донбасса. Например, вместо 20 районов в Хмельницкой области предлагают создать пять районов, а в Житомирской вместо 23 – четыре. С критикой проекта выступили оппозиционные фракции, в том числе "Европейская солидарность" и "Батьківщина". Проект постановления был в повестке дня на сегодня, но заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил депутатам снять документ с рассмотрения.
В Министерстве развития общин и территорий объснили, что одна из причин, по которой деление на районы решили изменить, – "огромные диспропорции в параметрах существующих районов, что не соответствуют современным требованиям для организации эффективной местной власти".
Так, самый маленький по количеству жителей район Украины – Полесский (Киевская область). В нем, по данным на 1 января 2019 года, жили 5622 человека. В самом крупном районе Украины – Харьковском – в 30 раз больше жителей (182 100). После реформы на каждый район будет приходиться минимально ≈150 тыс. человек.