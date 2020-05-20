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Рада в первом чтении поддержала изменения к закону о спам-поправках

Верховная Рада Украины намерена разрешить применять особую процедуру рассмотрения поправок во втором чтении только для законопроектов, к которым подано больше 1 тыс. таковых. Сейчас ее можно инициировать для законопроектов, к которым подано как минимум в пять раз больше поправок, чем статей или пунктов в изначальной редакции проекта законодательного акта, но не менее 500.

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Рада приняла изменения к закону о спам-поправках в первом чтении
Рада приняла изменения к закону о спам-поправках в первом чтении
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины на заседании 20 мая приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в регламент в части особой процедуры рассмотрения поправок. За проголосовали 292 народных депутата.

Принятый за основу документ предусматривает, что особая процедура рассмотрения законопроектов во втором чтении может применяться к законопроектам, к которым поступила 1 тыс. поправок.

Так называемый закон о спам-поправках был принят 16 апреля. Документ устанавливает особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов, к которым подано как минимум в пять раз больше поправок, чем статей или пунктов в изначальной редакции проекта законодательного акта, но не менее 500 поправок. Инициировать специальную процедуру должны не менее 150 депутатов.

Каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении пяти поправок, которые отклонил профильный комитет, а внефракционный депутат – на рассмотрении одной неучтенной поправки (согласно предыдущей редакции закона о регламенте, Рада обязана была проводить голосование по каждой поправке, если на этом настаивает ее автор, количество правок было не ограничено).

Закон стал реакцией на внесение более 16,5 тыс. поправок к законопроекту о банковской сфере, который устанавливает запрет на возвращение национализированных банков прежним владельцам. Рассмотрение поправок по полной процедуре могло занять несколько месяцев.

Теги: Верховная Рада, Украина, законопроект
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