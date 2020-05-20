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"Схемы": Во время внеочередного заседания Рады Тимошенко отдыхала в спа-комплексе во Львовской области. Видео

Народный депутат Украины, лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко пропустила внеочередное заседание парламента 7 мая, поскольку в это время отдыхала в спа-отеле Edem Resort Medical & SPA во Львовской области, выяснили журналисты программы "Схемы", которую выпускают "Радіо Свобода" и телеканал "UA:Перший". На заседании 7 мая депутаты рассматривали вопросы, которые касались борьбы с пандемией коронавируса. По данным журналистов, в отельном комплексе в это же время находился нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко. По правилам отеля, как сказано в сюжете, Тимошенко должна была заселиться туда минимум на неделю. Классическая недельная программа детоксикации и восстановления стоит в Edem Resort Medical & SPA 93 тыс. грн, дополнительно нужно оплатить проживание – еще от 30 тыс. до 200 тыс. грн. Журналисты отметили, что отельный комплекс продолжал работу в нарушение карантинных ограничений. Тимошенко отказалась комментировать свой отдых, а Власенко сказал, что за все пропущенные заседания готов отчитаться перед избирателями, и добавил: "Все свои пребывания я оплачиваю сам, а все остальное я не комментирую".

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Тимошенко отказалась общаться с журналистами по поводу своего отдыха во Львовской области
Тимошенко отказалась общаться с журналистами по поводу своего отдыха во Львовской области
Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

Комплекс Edem Resort Medical & SPA находится в селе Стрелки Перемышлянского района в 26 км от Львова. По данным "Радіо Свобода", он принадлежит бизнесмену, бывшему народному депутату, одному из главных спонсоров партии "Свобода" Игорю Кривецкому. Его журналисты также зафиксировали на территории гостиничного комплекса, когда там отдыхала Тимошенко.

Еще до выхода сюжета в Edem Resort Medical & Spa заявили, что не нарушают карантин, поскольку на территории комплекса есть медицинский центр Edem Medical и он работает в соответствии с требованиями законодательства.

Заместитель председателя Львовской областной госадминистрации Тарас Грень сказал журналистам, что, по его мнению, Edem Resort Medical & Spa нарушал постановление Кабмина о карантине.

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Видео: Радіо Свобода / YouTube
Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, Сергей Власенко, карантин, Игорь Кривецкий, отдых
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