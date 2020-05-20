"Схемы": Во время внеочередного заседания Рады Тимошенко отдыхала в спа-комплексе во Львовской области. Видео

Тимошенко отказалась общаться с журналистами по поводу своего отдыха во Львовской области Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

Комплекс Edem Resort Medical & SPA находится в селе Стрелки Перемышлянского района в 26 км от Львова. По данным "Радіо Свобода", он принадлежит бизнесмену, бывшему народному депутату, одному из главных спонсоров партии "Свобода" Игорю Кривецкому. Его журналисты также зафиксировали на территории гостиничного комплекса, когда там отдыхала Тимошенко.

Еще до выхода сюжета в Edem Resort Medical & Spa заявили, что не нарушают карантин, поскольку на территории комплекса есть медицинский центр Edem Medical и он работает в соответствии с требованиями законодательства.

Заместитель председателя Львовской областной госадминистрации Тарас Грень сказал журналистам, что, по его мнению, Edem Resort Medical & Spa нарушал постановление Кабмина о карантине.