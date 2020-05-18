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НАПК выясняет, своевременно ли Тимошенко и Власенко задекларировали миллионные доходы

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщает, что лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко задекларировала 148 млн грн доходов, а ее коллега Сергей Власенко – 142 млн грн.

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Тимошенко задекларировала доход как "компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011 2014 годов"
Тимошенко задекларировала доход как "компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов"
Фото: Юлія Тимошенко / Facebook

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет своевременность представления лидером парламентской фракции "Батьківщина" Юлией Тимошенко и ее коллегой Сергеем Власенко сообщений об изменениях в имущественном состоянии, говорится на сайте НАПК.

Агентство отмечает, ранее депутаты подали в НАПК соответствующие документы в связи с получением доходов от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP.

Юлия Тимошенко получила от компании 148 млн грн, задекларировав этот доход как "компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 20112014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования", отметили в НАПК.

"Сергей Власенко в целом получил от компании Reid, Collins, Tsai LLP иностранного дохода почти 142 млн грн, которые были перечислены четырьмя платежами (18,8 млн грн, 56,9 млн грн, 57,3 млн грн и 89 млн грн)", – говорится в сообщении агентства.

В 2012 году юридическая фирма Skadden готовила отчет для украинских властей, чтобы обосновать Европейскому суду по правам человека досудебное содержание Тимошенко под стражей. Skadden получила за свою работу $5,2 млн, из них $1,1 млн   от министерства юстиции Украины (позже компания вернула Украине $567 тыс.). Основную сумму, по данным Financial Times, предоставил украинский бизнесмен Виктор Пинчук, но пресс-служба предпринимателя утверждала, что он никогда не был клиентом Skadden. 

По информации New York Times, Тимошенко вместе с ее бывшим адвокатом Власенко, наняли юридическую фирму Reid Collins & Tsai для изучения возможности подачи иска против Skadden. Skadden, как рассказали изданию лица, знакомые с переговорами, выплатила им "$11 млн или больше", чтобы урегулировать конфликт в досудебном порядке. Средства были переданы Тимошенко и Власенко через Reid Collins & Tsai. 

В начале мая Тимошенко внесла в электронную декларацию более 148 млн грн (около $5,5 млн). Источником дохода указана американская юридическая фирма Reid Collins & Tsai LLP. Таким образом, политик стала официальным долларовым миллионером. В 2019 году Власенко задекларировал более 133 млн грн, полученных от этой же компании.

Тимошенко заявила, что получила около $5,5 млн от резидента США на стадии досудебного урегулирования как компенсацию за репрессии, которым она была подвергнута во времена президентства Виктора Януковича. Она подчеркнула, что других подробностей раскрывать не будет из-за особенностей американского законодательства.

Тимошенко, Власенко, Reid Collins & Tsai и Skadden не предоставили New York Times комментариев по поводу урегулирования спора. Но в 2018 году Тимошенко говорила изданию, что ей было "очень больно" наблюдать, как Skadden работает на Януковича и пытается его "отбелить". Она называла заключенное между Skadden и украинскими властями соглашение "грязным контрактом". 

Теги: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, ВО Батьківщина, депутаты, доходы, декларация, НАПК
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