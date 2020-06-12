129 вместо 490. Кабмин предложил Раде уменьшить количество районов в Украине

Кабинет Министров Украины утвердил проекты постановлений, которые касаются внесения изменений в административно-территориальное устройство Украины. Предполагается, что после реформы в каждом районе будет не менее 150 тыс. жителей (сейчас в некоторых – около 5 тыс.).

Кабинет Министров на внеочередном заседании 12 июня предложил Верховной Раде создать 129 районов вместо существующих 490, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Правительство утвердило соответствующие проекты постановлений.

"Предлагается создать в Украине 129 районов, из них 10 – в Автономной Республике Крым, семь – на временной оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и ликвидировать существующие 490 районов", – сказал на заседании министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в ходе представления соответствующего проекта закона.

Кроме этого, предлагается создать:

в Винницкой области – пять районов;

в Волынской области – четыре района;

в Днепропетровской области – шесть районов;

в Донецкой области – восемь районов;

в Житомирской области – четыре района;

в Закарпатской области – пять районов;

в Запорожской области – пять районов;

в Ивано-Франковкой области – пять районов;

в Киевской области – шесть районов;

в Кировоградской области – четыре;

в Луганской области – восемь район;

во Львовской области – семь районов;

в Николаевской области – области четыре района;

в Одесской области – шесть районов;

в Полтавской области – четыре района;

в Ровенской области – четыре района;

в Сумской области – пять районов;

в Тернопольской области – три района;

в Харьковской области – семь районов;

в Херсонской области – три района;

в Хмельницкой области – пять районов;

в Черкасской области – четыре района;

в Черновицкой области – три района;

в Черниговской области – четыре района.

В начале июня проект будущего административно-территориального устройства Украины с картами был опубликован на госпортале, посвященном децентрализации. Например, сейчас в Житомирской области 23 района, а предлагается вместо них создать четыре: Бердичевский, Житомирский, Коростенский и Новоград-Волынский.

Инфографика: decentralization.gov.ua

Во время обсуждения некоторые представители областных государственных администраций, которые присутствовали на заседании правительства, попросили внести изменения в проект постановления. Например, Тернопольская ОГА призвала увеличить количество районов с трех до четырех, а Днепропетровская – с шести до семи. На заседании решили перенести внесение изменений в проект во время его рассмотрения в профильном комитете Верховной Рады.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что нынешнее административно-территориальное устройство Украины было утверждено еще при СССР, и оно уже не соответствует современным стандартам.

"К примеру, сегодня есть районы, где проживает около 5 тыс. человек и есть районы, где проживает более 180 тыс. человек. [Из-за этого наблюдаются] большие перекосы и сложности в управлении, перекосы в субвенциях, дотациях... Ответственность в таких районах одинаковая, а нагрузка, получается, разная", – сказал премьер.

Он рассказал, что в процессе обсуждения проекта закона правительство получило много замечаний из регионов.

"Мы общались с городскими головами, есть напряжение городских голов крупных областных центров, мол, а как будет происходить распределение полномочий главы района, в который входит община областного центра, и городского головы, который в будущем станет главой областной объединенной территориальной общины. А никак! Полномочия не будут пересекаться, они будут разделены. Важно понимать, что здесь нет никакого спора", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что деление страны на районы – это делегирование государственной власти на места.

"Это не местное самоуправление. Самоуправление – это общины. Районы – это субрегиональный уровень", – объяснил премьер.

Кабмин хочет, чтобы проект закона Верховная Рада рассмотрела до конца сессии, и осенью правительство смогло перейти к завершающему этапу реформы административно-территориального устройства. Премьер подчеркнул, что новые районы должны появиться в Украине только в следующем году.

В Министерстве развития общин и территорий заявили, что одна из причин, по которой деление на районы решили изменить, – "огромные диспропорции в параметрах существующих районов, что не соответствуют современным требованиям для организации эффективной местной власти".

Так, самый маленький по количеству жителей район Украины – Полесский (Киевская область). В нем, по данным на 1 января 2019 года, жили 5622 человека. В самом крупном районе Украины – Харьковском – в 30 раз больше жителей (182 100). После реформы на каждый район будет приходиться минимально ≈150 тыс. человек.