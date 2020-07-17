Рада в три раза сократила количество районов в Украине. Голосование проходило под крики "Ганьба!"

Проект постановления, который поддержало 238 народных депутатов, предусматривает сокращение количества районов в Украине с 490 до 138.

На заседании 17 июля Верховная Рада приняла проект постановления №3650 о создании и ликвидации районов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За проголосовало 238 депутатов при минимально необходимых 226. Проект постановления поддержало 214 представителей фракции "Слуга народа", 13 членов группы "Довіра", девять членов группы "Партия "За майбутнє", а также двое внефракционных. Ни одного голоса не дали "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос".

Документ предусматривает сокращение количества районов с 490 до 138 (реформа в том числе касается оккупированных Россией территорий – Крыма и части Донбасса). Кабмин, который является автором проекта постановления, изначально предлагал создать в Украине 129 районов, но в ходе обсуждения профильный комитет внес в документ изменения.

Перед голосованием в сессионном зале выступил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Он призвал поддержать проект постановления и отметил, что реформа административно-территориального устройства сделает управление страной более действенным и эффективным.

"Без формирования территориальной основы общин и районов процесс завершения децентрализации станет невозможным. Для продолжения реформы альтернативы этому решению нет", – заявил Чернышов.

Во время обсуждения проект постановления раскритиковали оппозиционные фракции.

Лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что данный документ не имеет ничего общего с децентрализацией. Политик утверждает, что он нарушает четыре статьи Конституции.

"Если вы сейчас это преступление сделаете, мы идем в Конституционный Суд, и эта вакханалия будет прекращена", – пообещала Тимошенко.

Во время голосования часть депутатов скандировала "Ганьба!".

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