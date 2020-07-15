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"Есть протестная активность". В "Слуге народа" объяснили, почему Рада отложила укрупнение районов

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин сообщил, что профильный комитет сегодня еще раз рассмотрит проект постановления о сокращении количества районов в Украине с 490 до 129 и завтра, возможно, вопрос рассмотрят в сессионном зале.

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Безгин считает, что местные элиты пытаются накрутить граждан перед выборами
Безгин считает, что местные элиты пытаются накрутить граждан перед выборами
Фото: Реанімаційний Пакет Реформ - РПР / Facebook

Верховная Рада решила отложить рассмотрение проекта постановления №3650 о создании и ликвидации районов из-за замечаний, которые были высказаны к документу. Об этом 15 июля в эфире телеканала "Наш" заявил народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.

"Действительно, вопросы есть, в некоторых моментах есть протестная активность, именно потому сегодня мы не выносили  данный вопрос в зал. Мы его отозвали, чтобы дополнительно рассмотреть противоречивые кейсы на сегодняшнем внеочередном заседании комитета", – сообщил Безгин.

По его мнению, есть две причины протестов из-за планов укрупнить районы: первая – это недокоммуникация, вторая – вмешательство местных элит, которые пытаются накрутить граждан перед октябрьскими выборами. 

Журналистка отметила, что протестующие из регионов, которые, в частности, собирались под Верховной Радой, высказывали возмущение тем, что с ними не советовались перед принятием решений, мол, им лучше знать, где должна быть налоговая или где обслуживаться в больнице.

"В самих тезисах граждан заложены ключевые мифы о новом районировании. – ответил Безгин. – Никоим образом на размещение прокуратуры, или судов, или других территориальных представительств центральных органов исполнительной власти не влияет то, где будет новый районный центр. Это влияет исключительно на то, где будет размещена государственная администрация или в будущем – префектура". 

На брифинге в Раде Безгин сказал, что больше всего вопросов возникло к количеству и конфигурации районов в Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской и Киевской областях, сообщило агентство "Интерфакс-Украина"

Он назвал два ключевых фактора, которые учитывались при формировании новых районов: это численность населения в 150 тыс. человек и отдаленность от райцентра не более чем на 60 км. Параметры образования районов, по словам депутата, основываются на европейских нормах, в частности на французской модели. 

Безгин прогнозирует, что Рада рассмотрит обновленный вариант постановления о создании и ликвидации районов на заседании 16 июля.

Проект постановления о сокращении количества районов Кабмин утвердил в июне и в том же месяце подал его на рассмотрение парламента. Документ предусматривает создание в Украине 129 районов вместо существующих 490. 17 районов из 129 будут находиться на оккупированной территории Крыма и Донбасса. Например, вместо 20 районов в Хмельницкой области предлагают создать пять районов, а в Житомирской вместо 23 – четыре. С критикой проекта выступили оппозиционные фракции, в том числе "Европейская солидарность" и "Батьківщина". Проект постановления был в повестке дня на сегодня, но заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил депутатам снять документ с рассмотрения.  

В Министерстве развития общин и территорий объснили, что одна из причин, по которой деление на районы решили изменить, – "огромные диспропорции в параметрах существующих районов, что не соответствуют современным требованиям для организации эффективной местной власти".

Так, самый маленький по количеству жителей район Украины – Полесский (Киевская область). В нем, по данным на 1 января 2019 года, жили 5622 человека. В самом крупном районе Украины – Харьковском – в 30 раз больше жителей (182 100). После реформы на каждый район будет приходиться минимально ≈150 тыс. человек.

Теги: Верховная Рада, протесты, Винницкая область, реформы, Киевская область, децентрализация, Ивано-Франковская область, Хмельницкая область, Слуга народа, Виталий Безгин
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