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"Двоевластие и безответственность на местах". Ассоциация городов выступила против уменьшения количества районов в Украине

В Ассоциации городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, считают, что административно-территориальная реформа проходит без широкого общественного обсуждения, "что может привести к социальному взрыву".

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Кабмин на заседании 12 июня предложил Верховной Раде создать 129 районов вместо существующих 490
Кабмин на заседании 12 июня предложил Верховной Раде создать 129 районов вместо существующих 490
Фото: kmu.gov.ua

Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, выступила против административно-территориальной реформы и уменьшения количества районов в Украине. Соответствующее заявление опубликовано на ее сайте 12 июня.

"Правление АГУ категорически против этого решения как такого, которое уничтожает результаты децентрализационной реформы, развития объединенных территориальных общин и приведет к изъятию из бюджетов городов и общин значительной части доходов, необходимых для предоставления жизненно необходимых услуг их жителям", – сказано в заявлении. 

В Ассоциации городов Украины отметили, что реформа проходит без широкого общественного обсуждения, "что может привести к социальному взрыву из-за неприятия нового районного деления".

В организации назвали несколько негативных последствий будущей реформы:

  • недоступность публичных услуг для граждан;
  • двоевластие и безответственность за состояние дел на местах;
  • ухудшение финансового состояния городов и общин в результате перераспределения поступлений от налога на доходы физических лиц;
  • многочисленные конфликтные ситуации из-за определения районных центров;
  • потеря работы для большого количества должностных лиц ликвидированных районных государственных администраций и работников бюджетных учреждений.

В ассоциации сообщили, что до принятия решения правительством обращались к президенту, Кабинету Министров, Верховной Раде и руководителям парламентских фракций. 

Организация "убедительно призвала" отложить вопрос формирования нового районного деления до внесения изменений в Бюджетный кодекс, законы о местных государственных администрациях и о местном самоуправлении.

Кабинет Министров Украины на заседании 12 июня утвердил проекты постановлений, которые касаются внесения изменений в административно-территориальное устройство Украины. Правительство предложило уменьшить количество районов в Украине с 490 до 129. Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что нынешнее административно-территориальное устройство Украины было утверждено еще при СССР и оно не соответствует современным стандартам. К примеру, сегодня есть районы, где проживает около 5 тыс. человек, и есть районы, где проживает более 180 тыс. человек, рассказал он.

"Мы общались с городскими головами, есть напряжение городских голов крупных областных центров, мол, а как будет происходить распределение полномочий главы района, в который входит община областного центра, и городского головы, который в будущем станет главой областной объединенной территориальной общины. А никак! Полномочия не будут пересекаться, они будут разделены. Важно понимать, что здесь нет никакого спора", – сказал премьер. 

Правительство сообщило, что новые районы должны появиться в Украине только в следующем году. 

"Провести [эту реформу] сразу в этому году, скорее всего, будет невозможно, поскольку это влечет за собой увольнение и назначение людей в новые территориальные подразделения, что, в свою очередь, влечет огромные финансовые траты. Поэтому мы согласовали, что территориальную сеть в 2020 году мы оставляем такую же, в 2021-м ее организовываем", – цитирует министра юстиции Дениса Малюську корреспондент издания "ГОРДОН"

Проекты постановлений передадут на рассмотрение в Верховную Раду. Во время обсуждения члены правительства сообщили, что в них еще будут вносить изменения.

Теги: Виталий Кличко, Кабинет Министров, правительство, децентрализация, Денис Малюська, Кабмин
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