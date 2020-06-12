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"Обеспечит повсеместность местного самоуправления". Кабмин Украины определил админцентры территориальных общин и их территории

Кабинет Министров Украины утвердил 24 распоряжения, которые касаются определения административных центров территориальных общин и их территории во всех областях. Реформу децентрализации в Крыму обещали провести после деоккупации полуострова.

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Шмыгаль сообщил, что сейчас в Украине создано чуть более 1 тыс. объединенных территориальных общин, а в конце реформы должно появиться 1470
Шмыгаль сообщил, что сейчас в Украине создано чуть более 1 тыс. объединенных территориальных общин, а в конце реформы должно появиться 1470
Фото: kmu.gov.ua

12 июня на внеочередном заседании Кабинет Министров Украины определил административные центры территориальных общин и их территории во всех областях, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Соответствующие проекты распоряжений разработаны на основе утвержденных правительством перспективных планов формирования общин (последние перспективные планы Кабмин одобрил в конце мая). 

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил, что сейчас в Украине создано чуть более 1 тыс. объединенных территориальных общин, а в конце реформы должно появиться 1470.

Как уточнили на государственном портале, посвященном децентрализации, на заседании 12 июня Кабмин утвердил 24 распоряжения, которые касаются территориальных общин в каждой области. Ранее правительство обещало, что перспективный план Крыма сформирует сразу после деоккупации полуострова. 

Заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода рассказал, что одобренные документы – из пакета нормативно-правовых актов, необходимых для реализации реформы местного самоуправления и территориальной организации власти, их суть – в установлении повсеместности юрисдикции органов местного самоуправления в пределах территории каждой общины.

"Одобренные документы  лишь часть правовой основы нового административно-территориального устройства Украины. Это важно, поскольку в течение 29 лет местное самоуправление осуществляет свои полномочия только в пределах населенных пунктов, а отсюда  запущенные проблемы. К примеру, вспомним хотя бы многочисленные стихийные свалки за пределами застройки населенных пунктов или разное понимание своих прав и обязанностей многими землевладельцами и землепользователями... Поэтому обеспечение повсеместности юрисдикции органов местного самоуправления позволяет решить эти и другие проблемные вопросы", – сказал он.

Проекты распоряжений Кабмина "Об определении административных центров и утверждении территорий территориальных общин" разработаны в соответствии с законом Украины "О местном самоуправлении в Украине", отметили в правительстве.

"На основании этих решений Центральная избирательная комиссия сможет назначить первые местные выборы в 2020 году на новой территориальной основе", – сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

На заседании правительство также одобрило проекты постановлений Верховной Рады "Об образовании и ликвидации районов" и "Об образовании и ликвидации районов АР Крым", которые предлагают сократить количество районов в Украине с 490 до 129. Принятие этих документов парламентом закрепит новое административно-территориальное устройство в стране.

Теги: Кабинет Министров, правительство, децентрализация, Вячеслав Негода, Алексей Чернышов, Кабмин
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