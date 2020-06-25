ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Сийярто и Кулеба прокомментировали админреформу в Украине и ситуацию с Береговским районом

Сохранение Береговского района на территории Закарпатья – в общих интересах Украины и Венгрии, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба добавил, что Береговский район уже давно существует в Украине, но в рамках реформы децентрализации его хотят укрупнить.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сийярто: Последние месяцы я вижу, что мы союзники с министром Кулебой
Сийярто: Последние месяцы я вижу, что мы – союзники с министром Кулебой
Фото: EPA

Сохранение Береговского района на территории Закарпатья – в общих интересах Украины и Венгрии. Об этом на брифинге в Киеве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он напомнил, что на территории Закарпатья проживает около 150 тыс. венгров. 

"[Сохранение этого района] – общий интерес Украины и Венгрии. Поэтому мы предоставляем деньги на развитие [региона], ведь мы хотим, чтобы Закарпатье развивалось успешно, – сказал Сийярто. – Последние месяцы я вижу, что мы здесь союзники с министром Кулебой. Надеюсь, что и с новым губернатором Закарпатья мы станем союзниками". 

Венгерский дипломат добавил, что две страны могут сотрудничать, чтобы сделать Закарпатье историей успеха.

"У нас есть просьба к правительству Украины, чтобы этот район остался. Это просьба с нашей стороны, но решение будете принимать вы. Это просто наша просьба. И мы очень надеемся, что Украина положительно отнесется к ней",  сказал Сийярто.

Глава украинского МИД отметил, что в информационном пространстве в последнее время распространяется много фейков, мол, Украина создает какой-то новый Береговский район.

"Украина ничего не создает. Береговский район уже давно существует. В рамках реформы децентрализации происходит укрупнение районов в соответствии с европейской методологией. Поэтому путем присоединения другого района, Виноградовского, к Береговскому происходит укрупнение района. Ни о каком создании нового района речь не идет", – заявил Кулеба.

Он призвал не делить Украину "по районам, областям и каким-то частям".

"Это все одна страна. Любое внутреннее деление касается исключительно административно-территориальной реформы, которая деполитизирована", – подчеркнул украинский министр. 

В рамках реформы административно-территориального устройства украинские власти планируют сократить количество районов в Украине с 490 до 129. Проект закона разработал Кабинет Министров, его еще не рассматривали в парламенте (в процессе обсуждения в документ могут внести правки).

В Закарпатской области сейчас 13 районов, а предлагают создать вместо них четыре: в частности, к Береговскому району присоединить соседний Виноградовский (в обоих районах компактно проживают представители венгерского национального меньшинства). 

Ожидается, что после реформы в Закарпатской области будет четыре района. Инфографика: decentralization.gov.ua
Ожидается, что после реформы в Закарпатской области будет четыре района. Инфографика: decentralization.gov.ua

Эти планы вызвали критику ряда общественных деятелей. В частности, поэт Андрей Любка обнародовал на сайте "Радіо Свобода" колонку, в которой заявил, что украинские власти идут на уступки Венгрии и хотят создать "венгерский район" в Украине. 

Кулеба ответил, что информация, будто Украина создает Береговский район в угоду интересам Венгрии, – фейк.

"Никаких таких обязательств во время моего визита в Будапешт я не брал. МИД выступает за защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, но не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию "национальных" районов или округов. Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины", – отметил дипломат в начале июня

Теги: Закарпатье, Венгрия, децентрализация, МИД Венгрии, Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто, Береговский район
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Горовой сфотографировалась в футболке с надписью "Влюбилась" и показала бойфренда
Дочь Горовой сфотографировалась в футболке с надписью "Влюбилась" и показала бойфренда
"Хочу показать свой фильм на международных кинофестивалях". Dzidzio заявил о киноамбициях
"Хочу показать свой фильм на международных кинофестивалях". Dzidzio заявил о киноамбициях
Соцсети по фото диагностировали у солистки из "НеАнгелов" Каминской коронавирус
Соцсети по фото диагностировали у солистки из "НеАнгелов" Каминской коронавирус
Деми Мур утвердили на главную роль в триллере о коронавирусе
Деми Мур утвердили на главную роль в триллере о коронавирусе
Жена Ефремова отсудила компенсацию за разбитую машину
Жена Ефремова отсудила компенсацию за разбитую машину
"Я многоголовая змея, и я кусаюсь...". Дочь Успенской поделилась своим детским снимком
"Я многоголовая змея, и я кусаюсь...". Дочь Успенской поделилась своим детским снимком
  Королева запела на украинском языке и сняла в клипе тракториста из Черновцов
  Королева запела на украинском языке и сняла в клипе тракториста из Черновцов
Дочь Ефремова: С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается
Дочь Ефремова: С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается
"Такая улыбка доказательство того, что рядом достойный мужчина!". Новое видео Собчак обсуждают в Instagram
"Такая улыбка – доказательство того, что рядом достойный мужчина!". Новое видео Собчак обсуждают в Instagram
"Непередаваемые ощущения".Савичева рассказала об операции на глазах
"Непередаваемые ощущения".Савичева рассказала об операции на глазах
  Where Does Music Come From. Лидер Yes Андерсон показал танцы народов мира в новом клипе. Видео
  Where Does Music Come From. Лидер Yes Андерсон показал танцы народов мира в новом клипе. Видео
"Такой больше у него никогда не будет". Седокова рассказала правила "счастливой девочки"
"Такой больше у него никогда не будет". Седокова рассказала правила "счастливой девочки"
Кортни Кокс приехала в ресторан со своим термосом
Кортни Кокс приехала в ресторан со своим термосом
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"История, что мы участвовали в шоу Comment Out – вранье". Харламов заявил, что их развод с Асмус – настоящий
"История, что мы участвовали в шоу Comment Out – вранье". Харламов заявил, что их развод с Асмус – настоящий
"Может, Виктору закрыться в четырех стенах?". Жена Павлика объяснила, почему он выступает в то время, как болеет его сын
"Может, Виктору закрыться в четырех стенах?". Жена Павлика объяснила, почему он выступает в то время, как болеет его сын
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS