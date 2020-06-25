Сийярто и Кулеба прокомментировали админреформу в Украине и ситуацию с Береговским районом

Сохранение Береговского района на территории Закарпатья – в общих интересах Украины и Венгрии, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба добавил, что Береговский район уже давно существует в Украине, но в рамках реформы децентрализации его хотят укрупнить.

Сийярто: Последние месяцы я вижу, что мы – союзники с министром Кулебой Фото: EPA

Сохранение Береговского района на территории Закарпатья – в общих интересах Украины и Венгрии. Об этом на брифинге в Киеве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он напомнил, что на территории Закарпатья проживает около 150 тыс. венгров.

"[Сохранение этого района] – общий интерес Украины и Венгрии. Поэтому мы предоставляем деньги на развитие [региона], ведь мы хотим, чтобы Закарпатье развивалось успешно, – сказал Сийярто. – Последние месяцы я вижу, что мы здесь союзники с министром Кулебой. Надеюсь, что и с новым губернатором Закарпатья мы станем союзниками".

Венгерский дипломат добавил, что две страны могут сотрудничать, чтобы сделать Закарпатье историей успеха.

"У нас есть просьба к правительству Украины, чтобы этот район остался. Это просьба с нашей стороны, но решение будете принимать вы. Это просто наша просьба. И мы очень надеемся, что Украина положительно отнесется к ней", – сказал Сийярто.

Глава украинского МИД отметил, что в информационном пространстве в последнее время распространяется много фейков, мол, Украина создает какой-то новый Береговский район.

"Украина ничего не создает. Береговский район уже давно существует. В рамках реформы децентрализации происходит укрупнение районов в соответствии с европейской методологией. Поэтому путем присоединения другого района, Виноградовского, к Береговскому происходит укрупнение района. Ни о каком создании нового района речь не идет", – заявил Кулеба.

Он призвал не делить Украину "по районам, областям и каким-то частям".

"Это все одна страна. Любое внутреннее деление касается исключительно административно-территориальной реформы, которая деполитизирована", – подчеркнул украинский министр.

В рамках реформы административно-территориального устройства украинские власти планируют сократить количество районов в Украине с 490 до 129. Проект закона разработал Кабинет Министров, его еще не рассматривали в парламенте (в процессе обсуждения в документ могут внести правки).

В Закарпатской области сейчас 13 районов, а предлагают создать вместо них четыре: в частности, к Береговскому району присоединить соседний Виноградовский (в обоих районах компактно проживают представители венгерского национального меньшинства).

Ожидается, что после реформы в Закарпатской области будет четыре района. Инфографика: decentralization.gov.ua

Эти планы вызвали критику ряда общественных деятелей. В частности, поэт Андрей Любка обнародовал на сайте "Радіо Свобода" колонку, в которой заявил, что украинские власти идут на уступки Венгрии и хотят создать "венгерский район" в Украине.

Кулеба ответил, что информация, будто Украина создает Береговский район в угоду интересам Венгрии, – фейк.

"Никаких таких обязательств во время моего визита в Будапешт я не брал. МИД выступает за защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, но не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию "национальных" районов или округов. Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины", – отметил дипломат в начале июня.