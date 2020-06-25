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"Во время кризиса надо спасать и людей, и экономики". Украина и Венгрия провели первое за семь лет заседание совместной экономической комиссии

На заседании межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, в котором принимали участие главы МИД двух стран Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто, обсуждали увеличение объемов двусторонних инвестиций, сообщило внешнеполитическое ведомство Украины.

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Межправительственная украинско-венгерская экономическая комиссия провела первое с 2013 года заседание
Межправительственная украинско-венгерская экономическая комиссия провела первое с 2013 года заседание
Фото: mfa.gov.ua

25 июня в Киеве состоялось заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД Украины.

Заседание прошло впервые с 2013 года. На нем председательствовали главы внешнеполитических ведомств двух стран: Дмитрий Кулеба от Украины и Петер Сийярто от Венгрии. В МИД Украины отметили, что венгерская делегация стала первой иностранной делегацией, которая посетила Киев с начала карантина. 

"Во время коронавирусного кризиса надо спасать и людей, и экономики. Восстановив сегодня работу комиссии, мы разблокируем целый ряд совместных экономических и транспортных проектов, модернизацию пограничной и трансграничной инфраструктуры, дадим новый импульс сотрудничеству в аграрной сфере, энергетике, охране окружающей среды", – сказал Кулеба.

На встрече, как сообщили в министерстве, обсуждали конкретные проекты сотрудничества украинских и венгерских компаний и увеличение объемов двусторонних инвестиций.

"Особое внимание министры уделили вопросам развития пограничной инфраструктуры, в частности, модернизации пункта "Чоп" – "Захонь" и построения нового пункта "Дийда" – "Берегдароц", – отметил МИД Украины. 

На брифинге после заседания Сийярто рассказал, что в венгерском банке Exim открыта кредитная линия на €62 млн "для того, чтобы поддержать деловые контакты между венгерскими и украинскими предпринимателями", передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Кроме этого, есть €50 млн, предложенных Украине [в качестве кредита] для строительства дорог на Закарпатье. Мы очень надеемся, что эти деньги будут использованы и дороги будут построены", – сказал венгерский дипломат.

Он также проинформировал, что до 2023 года Венгрия собирается построить автостраду М3 к украинской границе, и выразил надежду, что Украина построит дорогу со своей стороны.

По данным МИД Украины, товарооборот между Украиной и Венгрией в 2019 году составил $2,8 млрд.

Отношения двух стран ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине (в Закарпатье проживает около 150 тыс. венгров). В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимает. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Кулеба заявил в июне 2020 года, что Украина откорректировала закон об образовании по рекомендации Венецианской комиссии, вносить дополнительные правки по требованию Будапешта она не будет. 

Теги: Украина, Закарпатье, экономика, Венгрия, строительство, Дмитрий Кулеба, Закарпатская область, Петер Сийярто, дороги, инфраструктура
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