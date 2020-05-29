"Пришло время перевернуть страницы, которые нас разъединяют". Кулеба и Сийярто провели встречу в Будапеште

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто обсудили сотрудничество между странами, инвестиции, развитие пограничной инфраструктуры, а также подписали два документа.

Кулеба и Сийярто во время встречи подписали протокол и меморандум Фото: EPA

29 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провели встречу в Будапеште и подписали ряд документов, сообщила в Facebook посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"Пришло время перевернуть все страницы, которые нас разъединяют, и удвоить наши усилия в интересах наших народов, стран и континента в целом", – сказал после встречи Кулеба.

Сийярто, в свою очередь, подчеркнул, что цель двух стран – достичь договоренности.

Министры подписали два документа: протокол о внесении изменений в рамочный договор между правительствами двух стран о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины и министерством инновации и технологии Венгрии, сообщил МИД Украины.

Во время встречи, как проинформировали в ведомстве, Кулеба и Сийярто обсуждали отношения между странами, инвестиции, сотрудничество в сдерживании распространения коронавирусной инфекции, возобновление работы украинско-венгерской межправительственной экономической комиссии, а также развитие пограничной инфраструктуры, в том числе модернизацию пункта "Чоп" – "Захонь" и построение нового пункта "Дийда" – "Берегдароц".

"Нет никаких объективных оснований для того, чтобы между нами существовали какие-либо существенные проблемы", – сказал Кулеба.

Поездка в Венгрию – это первый невиртуальный иностранный визит Кулебы на должности министра иностранных дел. Из-за ограниченного в связи с пандемией коронавируса авиасообщения министр отправился в Будапешт на автомобиле.