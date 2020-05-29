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"Пришло время перевернуть страницы, которые нас разъединяют". Кулеба и Сийярто провели встречу в Будапеште

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто обсудили сотрудничество между странами, инвестиции, развитие пограничной инфраструктуры, а также подписали два документа.

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Кулеба и Сийярто во время встречи подписали протокол и меморандум
Кулеба и Сийярто во время встречи подписали протокол и меморандум
Фото: EPA

29 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провели встречу в Будапеште и подписали ряд документов, сообщила в Facebook посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"Пришло время перевернуть все страницы, которые нас разъединяют, и удвоить наши усилия в интересах наших народов, стран и континента в целом", – сказал после встречи Кулеба.

Сийярто, в свою очередь, подчеркнул, что цель двух стран – достичь договоренности. 

Министры подписали два документа: протокол о внесении изменений в рамочный договор между правительствами двух стран о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины и министерством инновации и технологии Венгрии, сообщил МИД Украины. 

Во время встречи, как проинформировали в ведомстве, Кулеба и Сийярто обсуждали отношения между странами, инвестиции, сотрудничество в сдерживании распространения коронавирусной инфекции, возобновление работы украинско-венгерской межправительственной экономической комиссии, а также развитие пограничной инфраструктуры, в том числе модернизацию пункта "Чоп" – "Захонь" и построение нового пункта "Дийда" – "Берегдароц".

"Нет никаких объективных оснований для того, чтобы между нами существовали какие-либо существенные проблемы", – сказал Кулеба. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2562868960641362&id=100007548498818

Поездка в Венгрию – это первый невиртуальный иностранный визит Кулебы на должности министра иностранных дел. Из-за ограниченного в связи с пандемией коронавируса авиасообщения министр отправился в Будапешт на автомобиле

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

Теги: Венгрия, Будапешт, Дмитрий Кулеба, Любовь Непоп, Петер Сийярто
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