Кулеба поедет с рабочим визитом в Венгрию на машине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не сможет добраться в Будапешт на самолете из-за ограниченного авиасообщения.

Визит Кулебы в Венгрию будет проходить с соблюдением всех надлежащих правил безопасности, предусмотренных в условиях пандемии COVID-19 Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом Венгрию. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что из-за ограниченного авиасообщения в условиях пандемии коронавируса Кулеба поедет в Будапешт на автомобиле.

На 29 мая у главы внешнеполитического ведомства Украины запланирована встреча с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Как подчеркнули в МИД Украины, визит в Венгрию будет проходить с соблюдением всех надлежащих правил безопасности, предусмотренных в условиях пандемии COVID-19.

Во время встречи стороны обсудят дальнейшее развитие инвестиционного и торгового сотрудничества Украины и Венгрии, реализацию инфраструктурных проектов и дальнейшую координацию усилий в борьбе с коронавирусом.

Помимо этого, Кулеба и Сийярто рассмотрят проблемные вопросы в украинско-венгерских отношениях и обсудят подготовку ко встрече президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после голосования Верховной Радой за закон "Об образовании". Закон во втором чтении и в целом был принят 5 сентября 2017 года, он вступил в силу 28 сентября. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине. В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.