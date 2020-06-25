Сийярто: Мы не согласны, что Венгрия делает что-то против Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов разблокировать работу комиссии Украина – НАТО, как только украинская сторона разрешит вопросы, связанные с использованием языка и образованием венгерской общины в Украине. При этом дипломат не уточнил, на каких именно изменениях настаивает венгерская сторона.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на брифинге в Киеве 25 июня заявил, что его страна заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В Украину Сийярто прибыл на заседание совместной украинско-венгерской межправительственной экономической комиссии. Как рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, оно состоялось впервые с 2013 года.

"Мы не согласны, что Венгрия делает что-то против Украины. Я хочу подчеркнуть, что Венгрия заинтересована в добрососедских отношениях [с Украиной]. Мы заинтересованы в том, чтобы дискуссионные вопросы, связанные с использованием языка и образованием [венгерской общины в Украине], мы решили как можно быстрее", – сказал дипломат.

Он добавил, что Венгрия также заинтересована в сотрудничестве с Украиной в сфере экономики.

Сийярто поблагодарил Кулебу за приглашение в Киев и "за очень открытый диалог".

У главы МИД Венгрии уточнили, на каких именно изменениях в сфере языка и образования настаивает венгерская сторона, но он не дал прямого ответа на этот вопрос.

"Мы блокируем заседание комиссии Украина – НАТО, но мы откровенно сказали: как только будут решены вопросы, связанные с правами венгерского меньшинства, мы вето снимем. Я надеюсь, что это так и будет", – сказал Сийярто.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока не будет решен этот спорный вопрос.

В конце мая Кулеба посетил Венгрию, где провел переговоры с Сийярто.

"Нет никаких объективных причин для того, чтобы между нами существовали какие-либо существенные проблемы. Мы рассчитываем, что будет восстановлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО", – сказал Кулеба после переговоров.

Сийярто, в свою очередь, заявил, что на урегулирование этого спорного вопроса влияет не только закон об образовании, но и закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (ранее министр говорил, что закон о языке нарушает права венгерского меньшинства в Украине и отражает взгляды пятого президента Петра Порошенко, проводившего антивенгерскую политику).

Согласно переписи населения, проведенной в 2001 году, в Украине проживает 151,5 тыс. венгров, большинство – в Закарпатской области.