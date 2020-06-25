ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Сийярто: Мы не согласны, что Венгрия делает что-то против Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов разблокировать работу комиссии Украина – НАТО, как только украинская сторона разрешит вопросы, связанные с использованием языка и образованием венгерской общины в Украине. При этом дипломат не уточнил, на каких именно изменениях настаивает венгерская сторона.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сийярто и Кулеба провели встречу в Киеве
Сийярто и Кулеба провели встречу в Киеве
Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на брифинге в Киеве 25 июня заявил, что его страна заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В Украину Сийярто прибыл на заседание совместной украинско-венгерской межправительственной экономической комиссии. Как рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, оно состоялось впервые с 2013 года.

"Мы не согласны, что Венгрия делает что-то против Украины. Я хочу подчеркнуть, что Венгрия заинтересована в добрососедских отношениях [с Украиной]. Мы заинтересованы в том, чтобы дискуссионные вопросы, связанные с использованием языка и образованием [венгерской общины в Украине], мы решили как можно быстрее", – сказал дипломат.

Он добавил, что Венгрия также заинтересована в сотрудничестве с Украиной в сфере экономики.

Сийярто поблагодарил Кулебу за приглашение в Киев и "за очень открытый диалог".

У главы МИД Венгрии уточнили, на каких именно изменениях в сфере языка и образования настаивает венгерская сторона, но он не дал прямого ответа на этот вопрос.

"Мы блокируем заседание комиссии Украина – НАТО, но мы откровенно сказали: как только будут решены вопросы, связанные с правами венгерского меньшинства, мы вето снимем. Я надеюсь, что это так и будет", – сказал Сийярто.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока не будет решен этот спорный вопрос.

В конце мая Кулеба посетил Венгрию, где провел переговоры с Сийярто.

"Нет никаких объективных причин для того, чтобы между нами существовали какие-либо существенные проблемы. Мы рассчитываем, что будет восстановлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО", – сказал Кулеба после переговоров.

Сийярто, в свою очередь, заявил, что на урегулирование этого спорного вопроса влияет не только закон об образовании, но и закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (ранее министр говорил, что закон о языке нарушает права венгерского меньшинства в Украине и отражает взгляды пятого президента Петра Порошенко, проводившего антивенгерскую политику).

Согласно переписи населения, проведенной в 2001 году, в Украине проживает 151,5 тыс. венгров, большинство – в Закарпатской области.

Теги: Украина, образование, Венгрия, украинский язык, Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я многоголовая змея, и я кусаюсь...". Дочь Успенской поделилась своим детским снимком
"Я многоголовая змея, и я кусаюсь...". Дочь Успенской поделилась своим детским снимком
  Королева запела на украинском языке и сняла в клипе тракториста из Черновцов
  Королева запела на украинском языке и сняла в клипе тракториста из Черновцов
Дочь Ефремова: С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается
Дочь Ефремова: С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается
"Такая улыбка доказательство того, что рядом достойный мужчина!". Новое видео Собчак обсуждают в Instagram
"Такая улыбка – доказательство того, что рядом достойный мужчина!". Новое видео Собчак обсуждают в Instagram
"Непередаваемые ощущения".Савичева рассказала об операции на глазах
"Непередаваемые ощущения".Савичева рассказала об операции на глазах
  Where Does Music Come From. Лидер Yes Андерсон показал танцы народов мира в новом клипе. Видео
  Where Does Music Come From. Лидер Yes Андерсон показал танцы народов мира в новом клипе. Видео
"Такой больше у него никогда не будет". Седокова рассказала правила "счастливой девочки"
"Такой больше у него никогда не будет". Седокова рассказала правила "счастливой девочки"
Кортни Кокс приехала в ресторан со своим термосом
Кортни Кокс приехала в ресторан со своим термосом
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"История, что мы участвовали в шоу Comment Out – вранье". Харламов заявил, что их развод с Асмус – настоящий
"История, что мы участвовали в шоу Comment Out – вранье". Харламов заявил, что их развод с Асмус – настоящий
"Может, Виктору закрыться в четырех стенах?". Жена Павлика объяснила, почему он выступает в то время, как болеет его сын
"Может, Виктору закрыться в четырех стенах?". Жена Павлика объяснила, почему он выступает в то время, как болеет его сын
"Красивее и красивее". Худеющая звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон поделилась новым результатом
"Красивее и красивее". Худеющая звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон поделилась новым результатом
Со Спирс во время записи обращения к ЛГБТ-сообществу произошел курьез из-за ее бойфренда
Со Спирс во время записи обращения к ЛГБТ-сообществу произошел курьез из-за ее бойфренда
Бурмака рассказала о зашкварах, которых могло бы не быть, если бы включились мозги
Бурмака рассказала о зашкварах, которых могло бы не быть, если бы включились мозги
"Нравятся эти бедра", "Плохая", "Дикий Дикий Запад". Кардашян показала пятую точку в облегающих штанах
"Нравятся эти бедра", "Плохая", "Дикий Дикий Запад". Кардашян показала пятую точку в облегающих штанах
Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что он умышленно затягивает судебный процесс по установлению места жительства их сыновей
Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что он умышленно затягивает судебный процесс по установлению места жительства их сыновей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS