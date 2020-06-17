Болгария вновь попросила Украину не разделять Болградский район Одесской области

Президент Болгарии Румен Радев в разговоре с послом Украины в Софии Виталием Москаленко выразил надежду на то, что в результате административно-территориальной реформы целостность Болградского района, где компактно проживают болгары, будет сохранена.

Болгария рассчитывает, что административная и функциональная целостность Болградского района Одесской области будет сохранена в ходе административно-территориальной реформы в Украине. Об этом болгарский президент Румен Радев сказал 17 июня на встрече с послом Украины в Софии Виталием Москаленко, сообщила пресс-служба главы государства.

В этом районе компактно проживает болгарская община.

Президент подчеркнул большую заинтересованность Болгарии во всестороннем развитии отношений с соотечественниками в Украине для сохранения их языка, национальной самобытности и культуры. Посол Москаленко заверил, что административная реформа в Украине не повлияет на целостность Болградского района и исторический регион будет сохранен, сказано в пресс-релизе.

В ходе беседы подчеркивалось, что страны являются партнерами в реализации ряда проектов в области экономики и инфраструктуры, растет туристическая привлекательность Болгарии среди украинцев.

20 мая болгарский парламент принял декларацию, в которой призвал правительство принять меры по недопущению раздела Болградского района Одесской области в рамках административно-территориальной реформы в Украине.

21 мая МИД Украины выразил протест в связи с принятием Народным собранием Болгарии декларации о влиянии административно-территориальной реформы в Украине на права и целостность болгарского меньшинства.

22 мая заместитель главы МИД Украины Василий Боднар и посол Болгарии Костадин Коджабашев обсудили спорную тему и пришли к заключению, что между государствами нет разногласий по вопросу обеспечения прав болгарской общины в Украине.

Болградский район с населением около 67 тыс. человек является местом компактного проживания болгар. В прессе появилась информация, что в рамках децентрализации в его границах могут создать пять объединенных территориальных общин.

Реформа децентрализации в Украине продолжается с 2014 года. Процесс создания новых административно-территориальных единиц – объединенных территориальных общин – стартовал в 2015-м.