"Неприемлемая попытка вмешательства во внутренние дела". МИД Украины отреагировал на заявление болгарского парламента

20 мая Народное собрание Болгарии приняло заявление о недопустимости раздела Болградского района Одесской области, где компактно проживают болгары, на несколько объединенных территориальных общин. В украинском внешнеполитическом ведомстве назвали манипулятивными утверждения о влиянии админреформы на самобытность этнических болгар.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с принятием Народным собранием Болгарии декларации о влиянии административно-территориальной реформы в Украине на права и целостность болгарского меньшинства.

"Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины. Вызывают удивление и непонимание манипулятивные недостоверные утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины", – сказано в заявлении, размещенном на сайте украинского внешнеполитического ведомства 20 мая.

В МИД утверждают, что вопрос образования объединенных территориальных общин в Болградском районе Одесской области будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в том числе многочисленной болгарской общины.

"Считаем, что любые вопросы можно решить путем конструктивного диалога, что и происходит на уровне глав МИД двух стран. Призываем болгарских парламентариев действовать в соответствии с принципами дружбы и добрососедства, которые традиционно существуют между Украиной и Болгарией", – подчеркнули в ведомстве.

20 мая болгарский парламент принял декларацию, в которой призвал правительство принять меры по недопущению раздела Болградского района Одесской области в рамках административно-территориальной реформы в Украине.

Болградский район с населением около 67 тыс. человек является местом компактного проживания болгар. В прессе появилась информация, что в рамках децентрализации в его границах могут создать пять объединенных территориальных общин.

Реформа децентрализации в Украине продолжается с 2014 года. Процесс создания новых административно-территориальных единиц – объединенных территориальных общин – стартовал в 2015-м.