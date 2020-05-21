Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Неприемлемая попытка вмешательства во внутренние дела". МИД Украины отреагировал на заявление болгарского парламента

20 мая Народное собрание Болгарии приняло заявление о недопустимости раздела Болградского района Одесской области, где компактно проживают болгары, на несколько объединенных территориальных общин. В украинском внешнеполитическом ведомстве назвали манипулятивными утверждения о влиянии админреформы на самобытность этнических болгар.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
МИД Украины решительно протестует против вмешательства болгарских парламентариев во внутренние дела страны
МИД Украины решительно протестует против вмешательства болгарских парламентариев во внутренние дела страны
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с принятием Народным собранием Болгарии декларации о влиянии административно-территориальной реформы в Украине на права и целостность болгарского меньшинства.

"Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины. Вызывают удивление и непонимание манипулятивные недостоверные утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины", – сказано в заявлении, размещенном на сайте украинского внешнеполитического ведомства 20 мая.

В МИД утверждают, что вопрос образования объединенных территориальных общин в Болградском районе Одесской области будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в том числе многочисленной болгарской общины.

"Считаем, что любые вопросы можно решить путем конструктивного диалога, что и происходит на уровне глав МИД двух стран. Призываем болгарских парламентариев действовать в соответствии с принципами дружбы и добрососедства, которые традиционно существуют между Украиной и Болгарией", – подчеркнули в ведомстве.

20 мая болгарский парламент принял декларацию, в которой призвал правительство принять меры по недопущению раздела Болградского района Одесской области в рамках административно-территориальной реформы в Украине.

Болградский район с населением около 67 тыс. человек является местом компактного проживания болгар. В прессе появилась информация, что в рамках децентрализации в его границах могут создать пять объединенных территориальных общин.

Реформа децентрализации в Украине продолжается с 2014 года. Процесс создания новых административно-территориальных единиц – объединенных территориальных общин – стартовал в 2015-м.

Теги: Болгария, МИД Украины, децентрализация, Одесская область
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Принц Чарльз попросил британцев помочь фермерам собрать урожай
Принц Чарльз попросил британцев помочь фермерам собрать урожай
Loboda поздравила дочь с днем рождения. Поклонники заявили, что она перепутала дату
Loboda поздравила дочь с днем рождения. Поклонники заявили, что она перепутала дату
"Какая красивая!" Ротару поделилась новыми снимками
"Какая красивая!" Ротару поделилась новыми снимками
Кроуфорд поделилась рецептом любимого смузи
Кроуфорд поделилась рецептом любимого смузи
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS