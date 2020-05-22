"Между Украиной и Болгарией нет разногласий". Дипломаты урегулировали вопрос разделения Болградского района Одесской области

Административно-территориальная реформа не повлияет на уровень обеспечения прав болгарской общины в Одесской области, заверил заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Бондарь.

Бондарь: Мы договорились решать все актуальные вопросы в конструктивном духе Фото: mfa.gov.ua

Между Украиной и Болгарией нет разногласий по обеспечению прав болгарской общины на украинской территории. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины на странице в Facebook.

22 мая заместитель главы МИД Украины Василий Бондарь и посол Болгарии Костадин Коджабашев обсудили административно-территориальную реформу Украины.

"Дипломаты всегда находят общий язык. Между Украиной и Болгарией нет разногласий по обеспечению прав болгарской общины в Украине. Мы договорились решать все актуальные вопросы в конструктивном духе", – отметил Бондарь.

В МИД Украины заверили посла Болгарии, что административно-территориальные изменения не повлияют на уровень обеспечения прав болгарской общины в Одесской области.

Коджабашев отметил важность сохранения национальной, культурной и языковой идентичности болгарской общины в Украине.

21 мая МИД Украины выразил протест в связи с принятием Народным собранием Болгарии декларации о влиянии административно-территориальной реформы в Украине на права и целостность болгарского меньшинства.

20 мая болгарский парламент принял декларацию, в которой призвал правительство принять меры по недопущению раздела Болградского района Одесской области в рамках административно-территориальной реформы в Украине.

Болградский район с населением около 67 тыс. человек является местом компактного проживания болгар. В прессе появилась информация, что в рамках децентрализации в его границах могут создать пять объединенных территориальных общин.

Реформа децентрализации в Украине продолжается с 2014 года. Процесс создания новых административно-территориальных единиц – объединенных территориальных общин – стартовал в 2015-м.