"Батьківщина" на выборы мэра Киева выдвинула Кучеренко

Лидер всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлия Тимошенко назвала кандидата, который будет участвовать в мэрских выборах в Киеве. Это народный депутат, экс-министр по вопросам ЖКХ в правительстве Тимошенко Алексей Кучеренко.

Партию "Батьківщина" на выборах мэра Киева будет представлять депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко, об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко 8 августа на совместной пресс-конференции с руководством киевской городской организации "Батьківщини" и кандидатом в мэры, сообщает сайт партии. Трансляция велась в YouTube. Лозунг кампании партии на местных выборах: "Единая надежная команда".

"Этот человек работал на Киев постоянно. Он боролся, чтобы тарифы для всех украинцев были справедливыми. Это человек, профессионализм которого не вызывает у меня никакого сомнения", – сказала лидер "Батьківщини".

Тимошенко назвала Кучеренко единственным профессионалом среди кандидатов на пост мэра Киева.

"Алексей Кучеренко – единственный профессионал из всех кандидатов на мэры Киева. Он – человек, известный, прежде всего, борьбой за интересы киевлян. Мало кто в нашей стране так хорошо разбирается в проблемах коммунального хозяйства и способен изменить к лучшему жизнь людей так, чтобы они это почувствовали. И, безусловно, он человек нашей единой, надежной команды, который разделяет взгляды "Батьківщини", – заявила Тимошенко, представляя кандидата.

По словам Кучеренко, у него и команды "Батьківщини" три приоритета: финансовый аудит Киева с перераспределением расходов в пользу киевлян; инфраструктурный аудит и модернизация, что должно прекратить аварии, прорывы теплотрасс, взрывы газа и другие коммунальные катастрофы; установление справедливых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Мы идем на выборы в Киеве с командой профессионалов и рассчитываем на победу. Киев как столица великой европейской державы заслуживает лучшего. И прежде всего киевляне заслуживают лучшего", – подытожил Кучеренко.

Председатель Киевской городской парторганизации "Батьківщини" Виталий Нестор, которого ранее называли кандидатом в мэры, выразил поддержку Кучеренко.

"Сегодня Киев и Украина нуждаются в профессиональных управленцах как никогда раньше. Уверен, Алексей Кучеренко – самая профессиональная кандидатура на должность киевского городского головы", – сказал он.

Тимошенко сообщила, что от "Батьківщини" на местных выборах будет баллотироваться 40 тыс. кандидатов.

Кучеренко родился в 1961 году в Виннице. Прошел в парламент по списку "Батьківщини" под номером 18. В 2007–2010 годах он работал в правительстве Тимошенко министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

На сайте ВР указано, что Кучеренко является главой общественной организации "Союз собственников жилья Украины", также он – физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в пгт Козин Киевской области.