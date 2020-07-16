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Профильный комитет рекомендует Раде во втором чтении принять закон, разделяющий полномочия мэра Киева и главы КГГА – нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять закон “О городе Киеве – столице Украины" авторства экс-нардепа, нынешнего министра культуры Александра Ткаченко.

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Автором законопроекта был нынешний министр культуры Александр Ткаченко
Автором законопроекта был нынешний министр культуры Александр Ткаченко
Фото: depositphotos.com

Парламентский комитет по местному самоуправлению поддержал голосование во втором чтении за законопроект "О столице Украины – городе-герое Киеве", который предусматривает разделение полномочий мэра и председателя Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщил заместитель главы комитета, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале 15 июля.

"Комитет единогласно поддержал законопроект ко второму чтению. Буду требовать проведения внеочередного заседания для принятия закона в целом", – написал нардеп.

Очередные выборы мэра Киева должны состояться в 2020 году. Должность мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) с июня 2014 года занимает Кличко. Он заявлял о намерении опять баллотироваться на пост городского головы. 

Верховная Рада 3 октября 2019 года приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Его автором стал бывший народный депутат от фракции "Слуга народа", нынешний министр культуры Александр Ткаченко. Законопроект предлагает восстановить в городе районные советы и разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

Мэр считает происходящее "разрушением децентрализации" и напоминает о решении Конституционного Суда, который в 2003 году постановил: КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой.

В 2019 году представители пропрезидентской партии "Слуга народа" и Офиса президента заявляли о намерении провести досрочные местные выборы, в частности в Киеве. Впоследствии команда президента отказалась от идеи проведения досрочных выборов.

Теги: Киев, выборы, КГГА, самоуправление, Александр Ткаченко, законопроект, голосование, Александр Качура
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