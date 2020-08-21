Байден будет баллотироваться в президенты США от Демократической партии

Бывший вице-президент США Джо Байден официально заявил о своем выдвижении от Демократической партии на пост президента страны и призвал американцев встать на путь надежды и света.

Байден считает, что Трамп не смог выполнить главное – защитить нацию Фото: EPA

Бывший вице-президент США Джо Байден согласился баллотироваться на пост президента страны от Демократической партии. Об этом 21 августа сообщает Bloomberg.

Выступая со сцены в почти пустом зале, Байден сказал, что будет союзником света, а не тьмы, и призвал американцев встать на "путь надежды и света", отмечает агентство.

Кандидат от демократов выступил с критикой действий президента США Дональда Трампа во время пандемии коронавируса. Он сказал, что Трамп не смог выполнить долг перед нацией, не смог защитить ее, сообщает Reuters.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Согласно социологическим опросам, Байден опережает Трампа в президентском рейтинге.

19 августа Демократическая партия США официально выдвинула Байдена кандидатом в президенты.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, 21 августа коронавирусом в мире заразилось 22 722 058 человек. США являются лидером по масштабу распространения вируса: число инфицированных в стране достигло 5 576 384, умерло 174 292, вылечилось 1 947 035 человек.