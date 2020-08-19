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Демократическая партия США официально выдвинула Байдена кандидатом в президенты

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что для него большая честь стать кандидатом в президенты от Демократической партии.

Байден баллотируется в президенты США
Байден баллотируется в президенты США
Фото: EPA

Демократическая партия США 19 августа официально выдвинула бывшего вице-президента США Джозефа Байдена кандидатом в президенты. Об этом сообщает Voice of America.

Байден считался потенциальным кандидатом от демократов несколько месяцев после того, как стал лидером в праймериз и обошел ближайших конкурентов, включая Берни Сандерса.

"Для меня большая честь согласиться стать кандидатом в президенты от Демократической партии", – написал Байден в Twitter.

Жена Байдена Джилл сказала, что в случае избрания ее муж принесет в Белый дом "руководство, достойное нации" во время пандемии коронавируса и экономического кризиса.

Voice of America отмечает, что на следующей неделе Республиканская партия должна официально выдвинуть кандидатом в президенты действующего главу государства Дональда Трампа, который считается главным соперником Байдена.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Джо Байден и Трамп.

Согласно социологическим опросам, Байден опережает Трампа в президентском рейтинге.

Теги: США, Джо Байден, выборы в США, Демократическая партия, выборы президента США 2020
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