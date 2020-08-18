Мишель Обама: Трамп – неподходящий президент для нашей страны

Бывшая первая леди США Мишель Обама назвала действующего президента страны Дональда Трампа неподходящим для США. По ее словам, он приносит только хаос и разногласия. Речь жены экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы показали 17 августа на съезде Демократической партии, ее также обнародовал телеканал CNN.
"Позвольте мне быть настолько честной и понятной, насколько это возможно. Дональд Трамп – неподходящий президент для нашей страны. У него было более чем достаточно времени, чтобы доказать, что он может выполнять эту работу, но он явно не справляется. Он просто не тот, кем он должен быть для нас" , – сказала Мишель Обама.
Она назвала Трампа человеком, который преуменьшает значение коронавируса, разжигает расовую напряженность, разделяет семьи на границе и "не демонстрирует почти никакого сочувствия к горю и утрате, которые пережили многие американцы".
Она призвала американцев на выборах президента в ноябре этого года голосовать за демократа Джо Байдена.
"Если вы извлечете одну вещь из моих сегодняшних слов, а именно: если вы думаете, что ситуация не может ухудшиться, поверьте мне, они могут, и они сделают это, если мы не внесем изменения на этих выборах. Если у нас есть хоть какая-то надежда, чтобы положить конец этому хаосу, мы должны проголосовать за Джо Байдена, как будто от этого зависит наша жизнь", – подчеркнула бывшая первая леди.
Она напомнила сторонникам демократов о том, как важно участвовать в президентских выборах.
Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Джо Байден и действующий президент Трамп, представляющий Республиканскую партию.
Согласно социологическим опросам, Байден опережает Трампа в президентском рейтинге.