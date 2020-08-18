Мишель Обама: Трамп – неподходящий президент для нашей страны

У президента США Дональда Трампа было достаточно времени, чтобы показать хороший результат на своем посту, однако он не справился со своей задачей. Такое мнение высказала жена его предшественника Барака Обамы Мишель.

Мишель Обама: Трамп не тот, кем он должен быть для нас Фото: ЕРА

Бывшая первая леди США Мишель Обама назвала действующего президента страны Дональда Трампа неподходящим для США. По ее словам, он приносит только хаос и разногласия. Речь жены экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы показали 17 августа на съезде Демократической партии, ее также обнародовал телеканал CNN.

"Позвольте мне быть настолько честной и понятной, насколько это возможно. Дональд Трамп – неподходящий президент для нашей страны. У него было более чем достаточно времени, чтобы доказать, что он может выполнять эту работу, но он явно не справляется. Он просто не тот, кем он должен быть для нас" , – сказала Мишель Обама.

Она назвала Трампа человеком, который преуменьшает значение коронавируса, разжигает расовую напряженность, разделяет семьи на границе и "не демонстрирует почти никакого сочувствия к горю и утрате, которые пережили многие американцы".

Она призвала американцев на выборах президента в ноябре этого года голосовать за демократа Джо Байдена.

"Если вы извлечете одну вещь из моих сегодняшних слов, а именно: если вы думаете, что ситуация не может ухудшиться, поверьте мне, они могут, и они сделают это, если мы не внесем изменения на этих выборах. Если у нас есть хоть какая-то надежда, чтобы положить конец этому хаосу, мы должны проголосовать за Джо Байдена, как будто от этого зависит наша жизнь", – подчеркнула бывшая первая леди.

Она напомнила сторонникам демократов о том, как важно участвовать в президентских выборах.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Джо Байден и действующий президент Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Согласно социологическим опросам, Байден опережает Трампа в президентском рейтинге.