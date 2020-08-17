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Разрыв в симпатиях избирателей между Трампом и Байденом сокращается – соцопрос

Бывший вице-президент США Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа на четыре процентных пункта, об этом говорят данные нового соцопроса, проведенного по заказу телеканала CNN.

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Байден продолжает лидировать в президентском рейтинге
Байден продолжает лидировать в президентском рейтинге
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп за последний месяц сократил отставание среди избирателей от Джо Байдена, который, вероятно, является основным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN.

Экс-вице-президент и представитель Демократической партии Байден по-прежнему лидирует в рейтинге. Если бы выборы состоялись сейчас, 50% опрошенных отдали бы свой голос Байдену, а 46% поддержали бы нынешнего президента.

По данным соцопроса, большинство опрошенных (53%) заявили, что относятся к предстоящим президентским выборам "с огромным энтузиазмом", что является новым рекордом в опросах, проводимых по заказу CNN с 2003 года.

По данным опроса, проведенного месяц назад социологической компанией Ipsos и агентством Reuters, Байден опережал действующего главу государства Дональда Трампа на восемь процентных пунктов. 

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Основная борьба за Белый дом традиционно ведется между кандидатами от двух крупнейших политических сил Штатов – Демократической и Республиканской партий.

Теги: США, выборы, Джо Байден, соцопрос, Дональд Трамп, выборы в США, президент
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