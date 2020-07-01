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Экс-чиновники из администрации Буша-младшего поддержат Байдена на выборах президента – Reuters

Сотни чиновников, которые работали в администрации бывшего президента-республиканца Джорджа Буша-младшего, намерены поддержать на предстоящих выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на участников кампании.

По информации агентства, высокопоставленные представители администрации и правительства США времен Буша-младшего сформировали комитет 43 Alumni for Biden ("Выпускники 43-го [президента] за Байдена"). Одна из участниц комитета Дженнифер Милликин отметила, что действующий президент США, республиканец Дональд Трамп "опасен" для страны. Сам Буш-младший, пишет Reuters, знает о существовании комитета, но в его деятельности, равно как и в избирательной кампании в целом, принимать участия не намерен.

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