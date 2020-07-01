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COVID-19 в США. Зафиксирован рекордный суточный прирост новых заболевших

В течение вторника, 30 июня, в США было подтверждено более 47 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные федеральных и местных властей о заболеваемости коронавирусом. Агентство отмечает, что суточный прирост 30 июня стал максимальным с начала эпидемии COVID-19. Новыми эпицентрами распространения болезни стали Калифорния, Техас и Аризона. Всего в США заразилось 2,65 млн человек, из них 127 тыс. скончались.

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