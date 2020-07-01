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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 650 тыс.

За прошедшие сутки в России коронавирусная инфекция была подтверждена еще у 6556 человек, общее количество заболевших с начала эпидемии достигло 654,4 тыс.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. За последние 24 часа от инфекции скончались 216 человек – максимум за последний месяц, столько же летальных исходов было зарегистрировано 10 июня. Общее число жертв достигло 9536 человек. От COVID-19 вылечились 422,9 тыс. человек (из них 10,2 тыс. за последние сутки). Россия занимает третье место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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