В США вступили в силу новые санкции на экспорт в Россию. Поставки компьютеров теперь потребуют лицензии американского министерства торговли

Власти США объяснили ужесточение правил экспорта в Китай, Россию и Венесуэлу опасениями, что эти страны будут использовать американские технологии для разработки оружия.

29 июня вступили в силу новые экспортные ограничения США в отношении России, Китая и Венесуэлы. Соответствующее сообщение об этом было опубликовано на сайте минпромторга США в апреле.

Как отметили в ведомстве, ужесточение правил экспорта вызвано необходимостью предотвратить попытки организаций в Китае, России и Венесуэле приобрести американские технологии для последующей разработки оружия, военных самолетов или технологий наблюдения.

Новые правила экспорта расширяют трактовку "военного использования" товаров. Теперь под это понятие подпадают технологические товары, которые могут каким-либо образом быть использованы для создания военной продукции. Например, ограничения коснутся полупроводникового оборудования и датчиков.

Кроме того, США ужесточили требования к лицензиям на поставку товаров. Раньше американские поставщики могли без лицензии экспортировать достаточно большой список товаров, если они предназначались для гражданского пользования. Теперь эти исключения отменены. Это правило затронет такую продукцию, как полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование и тому подобное.