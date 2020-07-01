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Суд в США временно запретил издавать книгу племянницы Трампа о "самом опасном человеке в мире"

Суд в штате Нью-Йорк издал временный запрет на издание книги племянницы президента США Дональда Трампа, психолога Мэри Трамп "Слишком много и никогда не хватает. Как моя семья создала самого опасного человека в мире".

Как пишет Politico, суд удовлетворил просьбу младшего брата президента Роберта Трампа, утверждающего, что книга нарушает соглашение о неразглашении, заключенное после смерти их отца Фреда Трампа в 1999 году. Книга должна была выйти 28 июля, но суд запретил издателю ее выпускать до принятия решения по сути иска Роберта Трампа.

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